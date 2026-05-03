兄弟歷史K王本季初登板、江少慶獅袍首秀 今日賽事預告與轉播

德保拉。（資料照，記者林正堃攝）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有2場轉播，道奇與紅雀之戰，由佐佐木朗希對決麥格里維（Michael McGreevy）；另一場則是遊騎兵交手老虎的D-LIVE轉播，精彩戰況令人期待。

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NBA季後賽有1場轉播，七六人在系列賽1：3落後下，連2場續命成功，逼出搶7大戰，把壓力丟給塞爾提克，今天G7生死戰誰能晉級呢？

中職有3場賽事，兄弟洋投德保拉迎來本季一軍初登板，同時也是相隔333天再度於一軍亮相，將強碰台鋼後勁。德保拉生涯累積800K，排名兄弟隊史三振榜第一名，今年在二軍出賽4場，戰績1勝2敗，防禦率6.32。

江少慶今天將在亞太成棒主球場先發，這不但是他轉披統一獅球衣首秀，更是個人暌違596天再度登板，備受球迷期待，對手是樂天王牌威能帝；富邦繼續在天母踢館味全，由鈴木駿輔交鋒伍鐸，熱愛中職的球迷記得鎖定轉播！

MLB

07:05 道奇 VS 紅雀 緯來育樂、愛爾達體育2台、華視、東森洋片

10:00 遊騎兵 VS 老虎 D-LIVE 愛爾達體育2台

NBA季後賽

07：30 七六人VS塞爾提克 緯來體育、愛爾達體育1台

中職

15：00 中信兄弟 VS 台鋼雄鷹 愛爾達體育1台、MOMOTV

16：00 樂天桃猿 VS 統一獅 愛爾達體育4台、DAZN1

16：00 富邦悍將 VS 味全龍 緯來體育、愛爾達體育2台

TPBL

14：30 海神VS攻城獅 緯來育樂、YouTube

17：00 特攻VS國王 緯來育樂、YouTube

PLG

17：00 洋基工程 VS 領航猿 民視第1台、YouTube

日職

12:00 樂天 VS 軟銀 DAZN2

羽球

16:00 優霸盃 決賽 中國VS南韓 愛爾達體育3台

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