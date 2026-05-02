足球》安聯小小世界盃 宜蘭順安女悍將越級打怪無畏挑戰

余子昀（中）無懼男子球員包夾嚴防。（安聯人壽提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「2026安聯人壽小小世界盃」預賽首戰於花蓮高農熱血開踢，U15組以全女將陣容迎戰的順安國中「女悍將」，首日雙重賽力抗「美育虎」、「北濱雨揚LS二隊」成為現場焦點。儘管兩場都以0：8不敵強敵，這群女孩展現出的鬥志與韌性，正體現安聯人壽推動基層足球、讓今年口號「足球無國界 夢想零距離」成真的核心精神。

順安女足總教練楊承風充滿對於球員的關愛與期許，直言：「這群孩子平時多與校內男足對練，這次參賽主要是期許她們能『越級打怪』，因為男生的爆發力與速度優勢明顯，能藉由這種高強度刺激，提升她們身體對抗性、射門強硬度與臨場反應速度。」他強調，參賽不僅是為了勝負，更是為了從挫折中學習更細膩的技術與團隊合作，並期盼女將們能跟隨傑出榮譽校友、 現役國腳林子璇與陳映璇的腳步，將經驗化為成長養分，未來往更高的足球殿堂邁進。

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順安女足主力余子昀奮戰全場，表現相當亮眼，原來家中成員大都踢過足球，尤其姊姊余子昕剛獲選「五人制女足國家代表隊」，這份榮耀成為她追逐夢想的最大動力，「面對男生的速度與力量確實吃力，掉球時難免難過，但我絕不放棄，期盼能透過賽事吸收不同的實戰經驗。」楊承風也對愛將的未來發展性給予極高評價，認為她不僅技術細膩、吸收快，抗壓性與成熟度更超乎同儕球員，好好訓練將來必成大器。

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