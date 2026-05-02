自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 足球

足球》安聯小小世界盃 宜蘭順安女悍將越級打怪無畏挑戰

2026/05/02 22:44

余子昀（中）無懼男子球員包夾嚴防。（安聯人壽提供）余子昀（中）無懼男子球員包夾嚴防。（安聯人壽提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「2026安聯人壽小小世界盃」預賽首戰於花蓮高農熱血開踢，U15組以全女將陣容迎戰的順安國中「女悍將」，首日雙重賽力抗「美育虎」、「北濱雨揚LS二隊」成為現場焦點。儘管兩場都以0：8不敵強敵，這群女孩展現出的鬥志與韌性，正體現安聯人壽推動基層足球、讓今年口號「足球無國界 夢想零距離」成真的核心精神。

順安女足總教練楊承風充滿對於球員的關愛與期許，直言：「這群孩子平時多與校內男足對練，這次參賽主要是期許她們能『越級打怪』，因為男生的爆發力與速度優勢明顯，能藉由這種高強度刺激，提升她們身體對抗性、射門強硬度與臨場反應速度。」他強調，參賽不僅是為了勝負，更是為了從挫折中學習更細膩的技術與團隊合作，並期盼女將們能跟隨傑出榮譽校友、 現役國腳林子璇與陳映璇的腳步，將經驗化為成長養分，未來往更高的足球殿堂邁進。

順安女足主力余子昀奮戰全場，表現相當亮眼，原來家中成員大都踢過足球，尤其姊姊余子昕剛獲選「五人制女足國家代表隊」，這份榮耀成為她追逐夢想的最大動力，「面對男生的速度與力量確實吃力，掉球時難免難過，但我絕不放棄，期盼能透過賽事吸收不同的實戰經驗。」楊承風也對愛將的未來發展性給予極高評價，認為她不僅技術細膩、吸收快，抗壓性與成熟度更超乎同儕球員，好好訓練將來必成大器。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中