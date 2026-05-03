中職》江少慶加油！陳傑憲：「他在二軍我都很感動了，更何況一軍」

江少慶。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕轉披統一獅球衣後，江少慶在今天下午4點05分於亞太成棒主球場先發迎戰樂天桃猿，不但是他在獅隊首秀，更是傷癒後暌違596天再次於一軍登板。獅隊隊長陳傑憲也為這位今年加入的新隊友加油，更令人動容地說出：「他在二軍我都覺得很感動了，更何況一軍！」

由於之前都在二軍復健，陳傑憲有了很多和江少慶相處的機會，也從多次聊天中，更加認識這位因林岱安行使自由球員權利後而從富邦悍將以補償球員身分過來的新同學，「原本預期我們會在這禮拜一起上一軍，但我提早上來了。我當然期待他的第一場表現，我不是說他會投多好，而是我覺得這段路對他來說，是滿煎熬的一段路程，現在終於達到一個里程碑，我為他開心，也希望他在比賽中能好好去享受舞台。我們就是盡力去幫他守備、幫他攻擊，讓他放心地去投。」

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陳傑憲送給江少慶的這段話相當真誠，他在上月15日江少慶進行第2場二軍復健賽時，就被球迷捕捉到在右外野守備時大喊「江少慶加油」的畫面，在接受本報訪問時也直言：「我那天就還滿認真為他加油的。不是用成績去看待一位選手啦，而是看那位選手在球場上的態度，有沒有值得大家去尊重、欣賞。我比較喜歡這類球員，我不會看你打的球多厲害，我只是希望你在場上場下都值得大家去尊敬，這才是一位好選手，而他就是我欣賞的那種選手。」

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