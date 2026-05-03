桌球》台灣女將遭性騷案 國際桌總聲明：完全不可接受

台灣隊教練鄭佳奇感謝國際桌總第一時間發聲與重視性騷案。（取自鄭佳奇IG）

〔記者許明禮／台北報導〕針對台灣隊女子選手昨天在倫敦世界團體桌球錦標賽入場安檢時，遭安檢人員不當肢體接觸一事，國際桌總（ITTF）、世界桌球職業大聯盟（WTT）和倫敦世桌賽組織委員會（LOC）今天發表聯合聲明，指出此類事件完全不可接受，運動員的安全與尊嚴不容妥協。

台灣隊教練鄭佳奇也感謝國際桌總第一時間發聲與重視此事，希望後續調查順利推進，保障所有運動員在安全、被尊重的環境中參賽。

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國際桌總在聲明中表示，「每位運動員理應在任何時間、任何場所感受到安全、受尊重與被保護，此類事件完全不可接受，ITTF、WTT和LOC已經與該運動員所屬隊伍直接溝通，並承諾為她提供所需的一切協助與支持。

目前全面的事實調查與安全保障工作正在進行，我們認識到，英國當前正處於安全威脅等級提升的狀態，因此賽事場館必須實施嚴格的入場管控措施，但所有措施須以專業且恰當的方式執行，參與本次賽事組織的各方，絕不容忍任何損害運動員權益的行為，此事理應得到嚴肅對待。ITTF、WTT和LOC正在對事件進行全面審查。

我們與該運動員同在，並將繼續致力於確保她在整個過程及之後都能感受到支持，我們承諾努力維護所有參與者的基本尊嚴，並採取措施防止此類事件再次發生。」

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