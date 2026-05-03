MLB》51億MVP強打4安+雙響砲打瘋了！美聯最強王者洋基持續獨走

貝林傑。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天持續在主場面對金鶯，休季以5年1.625億美元（約新台幣51.3億）續留的MVP強打貝林傑（Cody Bellinger）今天徹底打瘋，單場狂敲4安「鐵支」包含雙響砲，幫助條紋軍9：4獲勝，近14戰豪奪12勝，以22勝11敗持續在美聯獨走。

貝林傑今天開賽就夯出陽春砲為洋基先馳得點，3局下又敲出二壘安打擴大領先，儘管4局上阿隆索（Pete Alonso）回敬陽春砲，但4局下葛里遜（Trent Grisham）也加入放煙火行列，而貝林傑更要證明自己才是今天主角，5局下敲出本季第5轟，上演單場雙響砲。

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儘管金鶯6、7兩局努力追到只剩2分落後，但7局下貝林傑再度挺身而出，敲出適時安打再帶1分打點，也幫助洋基攻勢再起，該局再攻下3分大局，奠定勝基。貝林傑今天4打數4安打包含2轟，貢獻4分打點，賽後打擊率0.276、攻擊指數0.855。

洋基當家隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）此役3打數0安打苦吞3K，另選到2次保送，賽後打擊率0.256、攻擊指數1.003；條紋軍今年最火燙的「米飯哥」萊斯（Ben Rice），此役3打數1安打2保送，賽後打擊率0.330、攻擊指數1.164。洋基火球左投「天氣哥」維瑟斯（Ryan Weathers）今投5局被敲3安失3分僅1責失，送出5K2BB，收下本季第2勝，賽後防禦率3.03。

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