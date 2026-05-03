自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》51億MVP強打4安+雙響砲打瘋了！美聯最強王者洋基持續獨走

2026/05/03 07:58

貝林傑。（路透）貝林傑。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天持續在主場面對金鶯，休季以5年1.625億美元（約新台幣51.3億）續留的MVP強打貝林傑（Cody Bellinger）今天徹底打瘋，單場狂敲4安「鐵支」包含雙響砲，幫助條紋軍9：4獲勝，近14戰豪奪12勝，以22勝11敗持續在美聯獨走。

貝林傑今天開賽就夯出陽春砲為洋基先馳得點，3局下又敲出二壘安打擴大領先，儘管4局上阿隆索（Pete Alonso）回敬陽春砲，但4局下葛里遜（Trent Grisham）也加入放煙火行列，而貝林傑更要證明自己才是今天主角，5局下敲出本季第5轟，上演單場雙響砲。

儘管金鶯6、7兩局努力追到只剩2分落後，但7局下貝林傑再度挺身而出，敲出適時安打再帶1分打點，也幫助洋基攻勢再起，該局再攻下3分大局，奠定勝基。貝林傑今天4打數4安打包含2轟，貢獻4分打點，賽後打擊率0.276、攻擊指數0.855。

洋基當家隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）此役3打數0安打苦吞3K，另選到2次保送，賽後打擊率0.256、攻擊指數1.003；條紋軍今年最火燙的「米飯哥」萊斯（Ben Rice），此役3打數1安打2保送，賽後打擊率0.330、攻擊指數1.164。洋基火球左投「天氣哥」維瑟斯（Ryan Weathers）今投5局被敲3安失3分僅1責失，送出5K2BB，收下本季第2勝，賽後防禦率3.03。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中