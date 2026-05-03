MLB》中3日登板拆彈！台灣強投鄧愷威1.1局2K無失分 最快球速曝光

鄧愷威。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕太空人作客紅襪系列賽第2戰，台灣強投鄧愷威「中3日」再度登板後援，繳出1.1局無失分好投，賽後防禦率再下修；終場太空人也以6：3擊敗紅襪。

鄧愷威上次登板是台灣時間4月29日，當時對上金鶯迎來本季初先發，投3局被敲5安失2分責失，送出2次三振，吞下本季第2敗。今天鄧愷威在休息3天後再度以後援身分上場，7局下2出局一二壘有人時登板，面對日本好手吉田正尚連續4顆壞球保送，但隨即回穩對瑞法拉（Ceddanne Rafaela）飆出三振，化解滿壘危機，成功拆彈。

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8局下鄧愷威續投，花6球三振掉王康納（Connor Wong），隨後2球製造三壘滾地球出局，最後再用內角94.4英哩速球讓明星強打杜蘭（Jarren Duran）擊出內野無效飛球出局，上演3上3下，也結束今天投球任務。

總計鄧愷威今天後援1.1局用23球有13顆好球，包含9顆橫掃球、6顆曲球、5顆四縫線速球、2顆伸卡球與1顆變速球，此役回到後援的四縫線均速來到94.5英哩，最快96.1英哩（154.6公里），沒有被敲出安打，有1次四壞保送，飆出2次三振，賽後收下本季第3次中繼成功，防禦率下修至2.57。

太空人先發投手阿里格蒂（Spencer Arrighetti）本季從3A被叫上大聯盟支援輪值後表現絕佳，今天又繳出5局僅失1分好投，收下本季第4勝，賽後防禦率1.96。太空人今天敲出12安，包含馬修斯（Brice Matthews）與沃克（Christian Walker）開轟，不過沃克在9局下被93.3英哩觸身球擊中頭部退場，最新狀況仍有待公布。

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