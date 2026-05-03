自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》主將林昀儒持續雪藏 台灣隊不敵日本苦吞2連敗

2026/05/03 07:37

徐絃家在對法國之戰第三點不敵高齊。（取自國際桌總官方臉書）徐絃家在對法國之戰第三點不敵高齊。（取自國際桌總官方臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒依舊未上場，台灣隊今天凌晨在2026年倫敦世界團體桌球錦標賽第一階段排位賽第二戰，以0:3不敵日本隊，苦吞2連敗。首戰爆冷扳倒南韓隊的台灣女子隊，次戰也未能再度上演驚奇，直落三敗給尋求衛冕的中國隊。

世團賽今年更改賽制，男、女組前7種子和地主英國隊在第一階段分成兩組進行單循環，決定第二階段32強淘汰賽的排位，由於各隊都確定晉級32強，排位賽也成為各隊練兵的舞台。

世界排名第7的林昀儒在上屆世桌賽繳出9勝2負的戰績，率領台灣隊一路殺進4強才敗給法國收下銅牌。不過今年陣容大換血，上屆其他兩名主力莊智淵、高承睿都不在，僅剩林昀儒、馮翊新，加上首次入選世桌賽國手的3名高中生郭冠宏、徐絃家和洪敬愷。

台灣隊首戰勒布朗兄弟領軍的法國隊，打頭陣的郭冠宏以0:3不敵世界排名12的「眼鏡哥」A.勒布朗；馮翊新也以1:3敗給世界排名第4的F.勒布朗，吞下對戰3連敗；第三點徐絃家面對世界排名19的高齊，也未能拿下1局。

台灣隊第二戰遭遇首場意外以2:3敗給德國隊的日本隊，第一點改由世界排名73的馮翊新先發，以4:11、10:12、11:9、7:11不敵世界排名18的戶上隼輔；17歲的郭冠宏在第二點對決世界排名第3的日本一哥張本智和，也以6:11、12:14、11:7、7:11落敗；洪敬愷在世桌賽的處女秀迎戰世界排名第8的松島輝空，也以4:11、7:11；11:13敗北。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中