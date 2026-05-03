桌球》主將林昀儒持續雪藏 台灣隊不敵日本苦吞2連敗

徐絃家在對法國之戰第三點不敵高齊。（取自國際桌總官方臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒依舊未上場，台灣隊今天凌晨在2026年倫敦世界團體桌球錦標賽第一階段排位賽第二戰，以0:3不敵日本隊，苦吞2連敗。首戰爆冷扳倒南韓隊的台灣女子隊，次戰也未能再度上演驚奇，直落三敗給尋求衛冕的中國隊。

世團賽今年更改賽制，男、女組前7種子和地主英國隊在第一階段分成兩組進行單循環，決定第二階段32強淘汰賽的排位，由於各隊都確定晉級32強，排位賽也成為各隊練兵的舞台。

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世界排名第7的林昀儒在上屆世桌賽繳出9勝2負的戰績，率領台灣隊一路殺進4強才敗給法國收下銅牌。不過今年陣容大換血，上屆其他兩名主力莊智淵、高承睿都不在，僅剩林昀儒、馮翊新，加上首次入選世桌賽國手的3名高中生郭冠宏、徐絃家和洪敬愷。

台灣隊首戰勒布朗兄弟領軍的法國隊，打頭陣的郭冠宏以0:3不敵世界排名12的「眼鏡哥」A.勒布朗；馮翊新也以1:3敗給世界排名第4的F.勒布朗，吞下對戰3連敗；第三點徐絃家面對世界排名19的高齊，也未能拿下1局。

台灣隊第二戰遭遇首場意外以2:3敗給德國隊的日本隊，第一點改由世界排名73的馮翊新先發，以4:11、10:12、11:9、7:11不敵世界排名18的戶上隼輔；17歲的郭冠宏在第二點對決世界排名第3的日本一哥張本智和，也以6:11、12:14、11:7、7:11落敗；洪敬愷在世桌賽的處女秀迎戰世界排名第8的松島輝空，也以4:11、7:11；11:13敗北。

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