MLB》替補老虎明星守二壘表現超完美！台灣怪力男李灝宇2打數0安打

李灝宇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎今天以5：1擊敗遊騎兵，台灣怪力男李灝宇今天替補上陣守二壘，防守端表現出色；進攻端則是2打數0安打。

遊騎兵今天派出右投「搖滾熊」洛克（Kumar Rocker）先發，李灝宇也未進入先發陣容。不過此役4局上，老虎明星二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）因跑壘時造成左側身體緊繃退場，李灝宇也替補上場鎮守二壘，剛上場的李灝宇馬上有生意上門，面對榮格（Josh Jung）敲出的滾地球，李灝予輕鬆守下，該局第3個出局數，李灝宇再處理一顆滾地球，單局2次守備都成功讓打者出局。

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4局下李灝宇在2出局一二壘有人上場打擊，與遊騎兵後援右投關崔爾（Cal Quantrill）纏鬥7球，把94.1英哩內角高伸卡球，打成擊球初速94英哩的中外野飛球出局。接下來李灝宇2次守備機會也都成功把握，包含與隊友完成一次雙殺守備。7局下李灝宇第2打席，面對30歲大齡新秀右投葛雷（Peyton Gray），李灝宇鎖定第一顆90.7英哩內角速球出棒，敲出擊球初速99.9英哩、飛行距離349英呎的中外野飛球出局。

李灝宇今天替補上場守二壘，4次守備機會全數把握；打擊方面則是2打數無安打，賽後打擊率0.200、攻擊指數0.640。

李灝宇。（美聯社）

李灝宇。（路透）

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