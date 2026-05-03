MLB》大谷又躺平！佐佐木朗希6局4K優質先發問天 宇宙道奇吞4連敗

佐佐木朗希。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇持續在客場交手紅雀，日本火球男佐佐木朗希今天上演本季首場優質先發，主投6局失3分；然而衛冕軍打線再度慘遭封鎖，包括大谷翔平4打數0安打，儘管最後半局展開反攻，但仍為時已晚，最終2：3輸球，朗希吞下本季第3敗。

佐佐木朗希此役在3局下遇到最大亂流，先被連續二壘安打失分後又挨沃克（Jordan Walker）2分砲，單局丟3分，但後續即時回穩，最終投6局用104球有65顆好球，直球均速96.3英哩、最快98.3英哩，被敲5安失3分，投出4次三振、2次保送與1次觸身球，繳出本季首場優質先發，防禦率下修至5.97。

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然而近日嚴重熄火的道奇打線，並未給予朗希適時火力支援，前8局出現4次雙殺。直到9局上最後反攻，沉寂已久的豪華打線終於甦醒，面對紅雀韓裔火球終結者歐布萊恩（Riley O'Brien），2出局後連續4支一壘安打攻下2分，可惜最終代打的拉辛（Dalton Rushing）吞下再見三振，道奇無緣止敗。

道奇吞下本季最長4連敗，佐佐木朗希也吞下本季第3敗，而大谷翔平今天持續躺平，已經連續3場比賽沒有安打，包含今天4打數0安打吞2K在內，賽後打擊率下降至0.252、攻擊指數0.835。

大谷翔平。（路透）

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