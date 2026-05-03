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MiLB》讓他升！林維恩旅美代表作7局飆6K無失分 防禦率1.61宰制2A

2026/05/03 10:45

林維恩。（取自運動家2A官方X）林維恩。（取自運動家2A官方X）

〔體育中心／綜合報導〕效力運動家2A的台灣強投林維恩，今天面對響尾蛇2A繳出旅美生涯代表作，先發7局飆出6次三振，沒有保送也沒有失分，上演超優質先發，無奈他退場後牛棚砸鍋，讓他無原本季第2勝。

林維恩今天開賽就上演3上3下，之後只在2、3局各被敲出1支一壘安打，但總是馬上回穩讓對手無功而返。接下來林維恩大殺四方，從第4局起上演12上12下，最終投完7局沒有失分，退場時仍保有勝投資格，可惜牛棚在8局上砸鍋被逆轉，讓林維恩無緣勝投。

儘管林維恩與勝投擦肩而過，然而他卻投出旅美生涯代表作，今天先發7局創下生涯單場新高，80球有多達60顆好球，僅被敲出2支一壘安打，飆出6次三振，沒有投出保送，賽後防禦率降至1.61。本季林維恩在2A出賽6場投28局，飆出33次三振，每局被上壘率0.96、被打擊率僅0.176，完全宰制2A層級。

其他旅美台灣小將，巨人新人聯盟的陽念希和李晨薰同場登板，陽念希後援1局飆1K無失分、防禦率0.00，李晨薰後援2局被敲2安失2分、防禦率9.00。台美混血好手方面，費爾柴德（Stuart Fairchild）3打數0安打吞2K，打擊率0.287；強納森．龍（Jonathon Long）4打數0安打，打擊率0.298。

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