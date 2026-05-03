MLB》原本沒打算讓鄧愷威登板拆彈！太空人教頭曝台灣強投使用計畫

鄧愷威。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣強投鄧愷威「中3日」再度登板後援，繳出1.1局無失分好投，幫助球隊以6：3擊敗紅襪。太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）賽後坦言，原本不想在這場比賽派出鄧愷威登板。

鄧愷威上次登板是台灣時間4月29日，當時對上金鶯迎來本季初先發，投3局被敲5安失2分責失，送出2次三振，吞下本季第2敗。今天鄧愷威在休息3天後，於7局下2出局一二壘有人時再度以後援身分登板。

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該局紅襪展開反攻，前面已經追回2分，此時紅襪換上右打的莫納斯特利歐（Andruw Monasterio）代打，太空人決定也換上鄧愷威，紅襪這時再改換左打的吉田正尚代打。鄧愷威連續4顆壞球投出保送，但隨即回穩對瑞法拉（Ceddanne Rafaela）飆出三振，化解滿壘危機，成功拆彈。

鄧愷威續投第8局上演3上3下，最終後援1.1局無失分，收下本季第3次中繼成功。賽後太空人總教練艾斯帕達坦承，原本打算讓鄧愷威在明天系列賽最終戰擔任開局投手，但為了確保今天這場勝利，因此調整了登板順序。而太空人賽後也宣布，明天將派柏頓（Cody Bolton）先發。

太空人本季先發輪值與牛棚狀況連連，鄧愷威在牛棚、先發兩頭跑的情況下，成為球隊最出色的投手戰力，今年目前為止出賽13場投21局，送出20次三振僅7次保送，防禦率2.57、每局被上壘率1.00、被打擊率0.187。

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