自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》原本沒打算讓鄧愷威登板拆彈！太空人教頭曝台灣強投使用計畫

2026/05/03 09:44

鄧愷威。（資料照，法新社）鄧愷威。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣強投鄧愷威「中3日」再度登板後援，繳出1.1局無失分好投，幫助球隊以6：3擊敗紅襪。太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）賽後坦言，原本不想在這場比賽派出鄧愷威登板。

鄧愷威上次登板是台灣時間4月29日，當時對上金鶯迎來本季初先發，投3局被敲5安失2分責失，送出2次三振，吞下本季第2敗。今天鄧愷威在休息3天後，於7局下2出局一二壘有人時再度以後援身分登板。

該局紅襪展開反攻，前面已經追回2分，此時紅襪換上右打的莫納斯特利歐（Andruw Monasterio）代打，太空人決定也換上鄧愷威，紅襪這時再改換左打的吉田正尚代打。鄧愷威連續4顆壞球投出保送，但隨即回穩對瑞法拉（Ceddanne Rafaela）飆出三振，化解滿壘危機，成功拆彈。

鄧愷威續投第8局上演3上3下，最終後援1.1局無失分，收下本季第3次中繼成功。賽後太空人總教練艾斯帕達坦承，原本打算讓鄧愷威在明天系列賽最終戰擔任開局投手，但為了確保今天這場勝利，因此調整了登板順序。而太空人賽後也宣布，明天將派柏頓（Cody Bolton）先發。

太空人本季先發輪值與牛棚狀況連連，鄧愷威在牛棚、先發兩頭跑的情況下，成為球隊最出色的投手戰力，今年目前為止出賽13場投21局，送出20次三振僅7次保送，防禦率2.57、每局被上壘率1.00、被打擊率0.187。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中