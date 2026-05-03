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NBA季後賽》恩比德砍34分 七六人搶七大戰擊敗塞爾提克晉級次輪

2026/05/03 10:15

恩比德。（路透）恩比德。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕第7種子七六人今天在客場和第2種子塞爾提克進行「搶七大戰」，恩比德（Joel Embiid）砍下全場最高34分、12籃板，加上馬克西（Tyrese Maxey）末節關鍵時刻挺身而出連續得分，最終以109：100獲勝，系列賽大逆轉以4：3晉級下一輪，這也是恩比德生涯首次贏得搶七大戰。

系列賽曾取得3：1領先的塞爾提克前役未能關門成功，被七六人追成3：3進入搶七大戰，今天塔圖姆（Jayson Tatum）也因膝蓋不適未能出賽，戰力大受影響。

七六人開賽打出9：0攻勢，首節打完取得雙位數領先，但塞爾提克在第2節找回狀態，D.懷特（Derrick White）連續得分，助隊持續緊追，一度靠著派理查德（Payton Pritchard）的三分球超車，且這節頻頻在外線得手。眼看對手找回狀態，七六人連拿5分反擊，半場打完費城大軍暫時以55：50領先。

上半場懷特拿下19分全隊最高，七六人方面以恩比德19分最佳，團隊命中率達51%成為領先關鍵。

易籃後，七六人在恩比德、馬克西帶領下取得雙位數優勢，但末節塞爾提克回敬一波17：6攻勢，懷特三分球助隊追到1分落後，戰況持續膠著。

七六人在最後1分多鐘靠著馬克西連拿4分取得5分優勢，綠衫軍無法把握接下來幾波進攻機會，只能眼看對手帶走下一輪的門票。

恩比德繳出全場最高34分、12籃板、6助攻，馬克西進帳30分、11籃板；塞爾提克方面，布朗進帳33分、9籃板全隊最高。

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