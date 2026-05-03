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MLB》岡本和真453英呎超狂暴力轟！本季第8轟讓隊友看傻：太誇張...

2026/05/03 11:45

岡本和真。（路透）岡本和真。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥今天11：4打爆雙城，日本重砲岡本和真今天再度開砲，敲出本季第8轟，連續2天有全壘打演出，賽後更獲得隊友大力稱讚。

休季以4年6000萬美元（約19億新台幣）加盟藍鳥的岡本和真，上演生涯首次單場雙響砲，7轟也超越日本經典賽隊友大谷翔平。今天岡本5之2，包含6局下擊球初速111.7英哩、飛行距離453英呎超暴力陽春砲，本季第8轟出爐，這轟直接將小白球送向中外野二層看台，也是藍鳥本季最遠的全壘打。

今天藍鳥狂敲4轟，2局上開轟的外野手史卓（Myles Straw）賽後盛讚岡本和真的怪力轟，「這是我至今看過最誇張的一支全壘打之一，能把球打進這座球場中外野深處的二層看台，是非常困難的事。」他也稱讚岡本的適應能力，「他每個打席都能對速球與變化球做出調整，擊球初速甚至能像小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）一樣輕鬆打破110英哩。」

史卓進一步大讚，全隊對於岡本和真近況感到非常開心與滿意，「他自己也是，而且看起來他很享受比賽。能和他一起打球真的很開心。」岡本和真本季至今出賽32場，打擊三圍.235/.316/.454、攻擊指數0.770，敲出8轟、20分打點。

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