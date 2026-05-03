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MLB》大谷翔平透心涼創下本季最慘紀錄！道奇主帥嘆壞習慣再度浮現

2026/05/03 11:23

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天再度不敵紅雀吞下本季最長4連敗，日本巨星大谷翔平連續3場比賽沒安打，加上今天4打數0安打吞2K，已經連續14打席未敲安，創下個人本季最慘紀錄。賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）也點出大谷低迷近況的原因。

大谷先前在主場對小熊與馬林魚的系列戰中，曾連續2場單場3安猛打賞，一度展現火力回溫的跡象；然而來到聖路易後，大谷再度熄火，近期更是創下本季最長連14打席無安打。大谷過去低潮時就有容易追打壞球的壞習慣，對此羅伯斯直言：「在主場時看起來翔平已經做出調整、回到軌道，但這兩場比賽他的追打壞球的比例有點增加，狀況和主場看到的不太一樣。」

此外，大谷的低潮似乎也影響到整條道奇打線的發揮，目前已經連續5場比賽沒有開轟，上一次道奇連5場比賽沒有全壘打，是在 2015 年5月。談到打線近況，羅伯斯說：「如果全隊都沒有好的揮棒，大家就不會專注於選到保送，而是會想多做一點，結果反而變得過度用力。」

道奇今天全隊出現4次雙殺，包含3次雙殺打，羅伯斯表示：「真的很傷，對手完成了幾次非常關鍵的雙殺，直接斬斷我們的攻勢。另外，我們也確實沒能有效突破對方先發投手。」不過道奇今天9局追回2分，羅伯斯也點出這是正面訊號。

羅伯斯賽前也公布，大谷翔平將於台灣時間5日起對太空人的3連戰中先發登板，首戰將由山本由伸掛帥，大谷則預計「中6日」於第2戰登板，力拚本季第3勝。

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