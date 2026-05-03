MLB》佐佐木朗希燃燒104球問天！道奇主帥肯定進步：有1點不該發生

佐佐木朗希。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以2：3輸球吞本季最長4連敗，日本火球男佐佐木朗希今天雖然先發過程仍有起伏，但最終繳出6局失3分優質先發，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚他的進步，也點出他的課題。

佐佐木朗希此役在前兩局雖然都讓對手攻上得點圈，但都成功守住未失分。不過第3局遭到狙擊，開局連挨2支二壘安打後掉分，接著又被沃克（Jordan Walker）2分砲，單局丟3分，但後續回穩，最終投6局用104球創生涯新高，被敲5安失3分，投出4次三振、2次保送與1次觸身球，繳出本季首場優質先發，防禦率下修至5.97。

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儘管朗希今天沒能等到隊友火力支援，吞下本季第3敗，但首場優質先發的表現仍獲羅伯斯肯定：「朗希雖然在那一局丟了3分，但他完成了優質先發，也把球數拉到100球以上，這對牛棚來說非常有幫助，也對球隊接下來要力拚獲勝很重要。」

不過羅伯斯也點出朗希的課題，特別是在第2局2出局後連續出現四死球的危機：「他有時會在淺球數下就投出觸身球，那是不該發生的；也有對第9棒投出四壞球的情況，這樣就會讓對方打線重新輪回到前段棒次。」

但羅伯斯仍強調朗希的進步幅度明顯，「和之前相比，他的內容已經有顯著提升。我認為他的成長非常明顯，最近幾場登板都在進步。至於最後的收尾能力還要加強，該解決的打者要確實解決，盡量減少面對的打者數。整體來說是正面的，但仍有可以修正的地方，他自己也很清楚。」

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