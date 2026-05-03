MLB》遭台灣強投鄧愷威拆彈成功大中滿壘計！紅襪主帥賽後有話要說

鄧愷威。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣強投鄧愷威今天面對紅襪，於7局下登板後援，幫助球隊止住失血，最終繳出1.1局無失分好投，收下本季第3次中繼成功。紅襪代理總教練崔西（Chad Tracy）賽後感嘆，球隊多次攻佔得點圈，但始終沒能把握機會。

紅襪大物左投厄利（Connelly Early）今天表現不佳，先發4局就失5分責失，不過紅襪牛棚即時守成，合計5局只丟1分，讓紅襪持續保有追分機會，代理總教練崔西給予肯定：「我們讓追平分、超前分都站上打擊區。第3到第7局之間多次攻佔上壘，也有幾次滿壘的機會，牛棚一直撐住比分，讓我們始終還有機會。」

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然而問題就在紅襪始終欠缺關鍵一擊，第4局開局連續獲得2保送，但最終卻以三振、滾地、三振收場；5局靠連續安打與高飛犧牲打追回1分後再度攻佔滿壘，但史托瑞（Trevor Story）敲出內野飛球出局。第7局紅襪2出局後連續5人上壘追回2分，之後一連串投手與代打調度，吉田正尚面對鄧愷威選到保送再度形成滿壘，但下一棒瑞法拉（Ceddanne Rafaela）吞K，還是留下滿壘殘壘。

後續鄧愷威穩定壓制，太空人牛棚也力保不失；而紅襪全場得點圈打擊9支2，留下多達10個殘壘。代理總教練崔西指出，球隊製造大量上壘機會，「我們創造很多壓力，這是我們想要的，也確實做到。但如果能在那些機會中打出長打或執行成功，結果就會不同。我們今天上壘很多，但就是沒辦法把握住。」

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