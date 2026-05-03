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MLB》朗希對改造後「魔球」有信心！談恐被57億塞揚擠出輪值吐真言

2026/05/03 12:56

佐佐木朗希。（法新社）佐佐木朗希。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本火球男佐佐木朗希今天繳出6局失3分的本季首場優質先發，其中朗希今天更進一步展現改良過後的招牌武器指叉球，對此他也感到格外有信心。

日媒《產經體育》指出，佐佐木朗希在前一戰對小熊的先發中，就已經有在投改良過的指叉球，今天則是更進一步展現兩種不同版本的指叉球，一種是他原本轉速、球速慢且下墜幅度大，曾被美媒稱為「獨角獸魔球」的指叉；另一種則是透過改變握法，讓球速更快的新版指叉球。

日媒指出，朗希的新版指叉球最快可達92.7英里（約149.1公里），比他本季平均約85英里（約136.7公里）的指叉球快了最多7.7英里（約12.3公里）。對此朗希也表示：「我本來球種就不多，如果能透過速差或變化幅度創造差異，就能增加武器庫。相信只要能好好掌握，投球內容會更好，我打算兩種指叉球都持續使用。」

另外，1.82億美元（約新台幣57億）2屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell）預計將在4日於3A進行第3次復健賽登板，最快有望在5月中旬回歸，屆時勢必會有人被擠出先發輪值。對此朗希表示：「一定會有人被替換，但那不是我能控制的。我能做的就是專注在自己的表現，不管情況如何，都必須投出好內容，拿出實力去競爭。」

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