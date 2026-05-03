中職》怒瞪味全龍棄將 葉總：你是故意的喔？

葉總怒瞪轉戰富邦的昔日子弟兵廖任磊。（取自CPBLTV）

〔記者龔乃玠／台北報導〕去年遭味全龍戰力外、轉戰富邦悍將的32歲右投廖任磊，昨天在7局下以一記151公里火球砸中郭天信膝蓋，龍隊總教練葉君璋立即走出休息室關心，甚至還回頭瞪向廖任磊，雙方有言語上的交談，場面有不小的火藥味。

郭天信最終被隊友背下場，雖然廖任磊當下立即脫帽致意，葉總顯然對這一記觸身球有點不開心，轉頭向廖任磊說了幾句話。對此，葉總透露當下是對廖任磊說，「你是故意的喔？」

請繼續往下閱讀...

郭天信被打到膝蓋風險高，讓葉總有點情緒，雖然他知道應該不是故意的，「但投捕手的心態是反正就配內角，丟到人就丟到人，這種心態不算故意吧，只是『故意不小心』、『不小心故意』。」

葉總直言，「對方當然不是故意，反正丟到人也沒關係，不用擔心控球，頂多丟到人，丟到人最好，就是這種心態而已啊，不然他有什麼心態？」

葉總認為，「當然比賽是一定會遇到，這也沒什麼，但因為是打到膝蓋（才會有這種反應），因為是危險的地方，不過沒事就好，沒事就好。」

郭天信本季絕好調，出賽23場敲出28安，打擊率3成11，外帶9次盜壘全部成功，扮演龍隊重要的開路先鋒。

廖任磊是2020年味全龍選秀第2指，在龍隊打拚4年，2024年季後遭戰力外，去年轉戰富邦，今年是披富邦戰袍第2年，卻在對上老東家發生觸身球狀況劇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法