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中職》「罵任磊沒必要」 郭天信：他不是故意的

2026/05/03 13:58

味全龍郭天信遭觸身球擊中，隨即退場。（資料照，記者陳志曲攝）味全龍郭天信遭觸身球擊中，隨即退場。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕去年遭味全龍戰力外、轉戰富邦悍將的32歲右投廖任磊，昨在7局下以一記151公里火球砸中郭天信膝蓋，當場痛到被隊友背下場，不過檢查後並無大礙，今天參與賽前練習，原本他還向總教練葉君璋表示想要先發，最終先從板凳出發，在比賽後段待命。

談到當下被球擊中膝蓋的反應，郭天信坦言防護員上來做測試時，其實傷部滿不舒服的，想說「完蛋了」，但還好後面檢查沒有什麼問題，「我也不知道為什麼，今天起床之後就沒什麼感覺，腫脹好像也還好。」

廖任磊昨在觸身球當下就脫帽致意，賽後也立即致電給郭天信，再跟他說一聲抱歉，郭天信表示，「他不是故意的啦，當時戰況其實也滿膠著的，他也不太可能想繼續堆壘包，我覺得這就是職業球員會面臨到的風險。去罵任磊這些，我覺得是有點不必要，這也是比賽的一部分。」

郭天信表示，他跟廖任磊都認識，以前也是隊友，「他比賽完馬上打電話給我，我覺得這就只是比賽中的一環，只是可能當下戰況比較緊張，所以球迷反應會比較大一點，我覺得這都是正常的反應。」

龍隊總教練葉君璋當下嚴肅詢問廖任磊：「你是故意的喔？」郭天信也有聽到，他表示，那一局滿有機會的，大家都想贏，難免會有些情緒，「自家選手被丟到，又是在戰況膠著的情況下，我相信別隊總教練遇到一樣的狀況，也會有類似反應。」

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