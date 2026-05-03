桌球》台灣女將疑遭性騷案 桌協公布最新處理進度

台灣女子隊遭大會安檢人員騷擾疑案，桌協表示將全力幫助選手恢復心情。（桌協提供）

〔記者許明禮／台北報導〕有關於昨天在2026年倫敦世界團體桌球錦標賽第一階段排位賽，台灣隊在迎戰南韓隊賽前發生女子選手疑似遭大會安檢人員性騷擾事件，桌球協會歷經一整晚的協商與處理後，今天下午1點半在官網公告最新處理進度，秘書長葉國欽強調，將以選手權益為第一優先，並全力安撫受創選手能儘速恢復心情重新投入比賽。

桌協處理情形如下：

一、5月2日下午1時40分（倫敦時間），接獲教練告知上午進場準備比賽時，某位女選手有遭安檢人員不當性騷擾之情形。

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二、下午2時秘書長葉國欽、副秘書長廖烱堯及吳昇光教授在教練陪同下，立即前往會場找大會執行長及競賽經理為此事進行抗議交涉。

三、大會立即將該涉案人員調離現場，不再擔任本賽會工作人員。

四、據大會人員表示安檢過程應有監視錄影存證，將會依規進行審視，如涉案人員確有不當、不法行為將嚴予懲處。

五、為發生此遺憾事件大會承諾將儘快發函向協會及當事人道歉。

六、晚上7時秘書長及鄭教練收到大會道歉函，並告知後續比賽之入場安檢，如果需要特別服務可通知大會安排，以確保人員安全。

七、報載國際桌總（ITTF）、國際職業桌球聯盟（WTT）及本次比賽大會，為此事件發表聯合聲明，對任何傷害選手權益之行為均不能容忍，顯見我方之交涉已獲大會之積極回應及各界之關注。

八、秘書長葉國欽及副秘書長廖烱堯，於晚上8時許與國際桌總（ITTF）會長見面，其表示已接獲下屬相關報告。

九、本會後續處理將以選手權益第一優先，全力安撫受創選手能儘速恢復心情重新投入比賽。

十、本新聞事件處理過程及進度均即時向運動部報告。

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