中職》19歲大物朱盟能在一軍待多久？洪總提到一關鍵

朱盟。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台鋼雄鷹去年選秀會次輪選進東大體中畢業、19歲內野手大物朱盟，近期因球隊內野出現傷兵，將二軍打得亮眼的朱盟升上一軍。

朱盟上一軍當天，台鋼雄鷹總教練洪一中就坦言，本來不想那麼早升上他，是因球隊傷兵，才提前讓他上來。

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昨天朱盟在二壘有美技演出，不過生涯一軍首安還沒出爐。被問及「朱盟在一軍可以待多久？」洪總坦言很難回答，洪總說：「還是要看傷兵狀況，朱盟應該還是要多一點時間在二軍磨練，與其一軍有一場沒一場，倒不如在二軍能每天先發。」

新人上一軍的時機點，洪總認為技術層面雖重要，但更重要是心態，「心態是不是夠成熟，有人25、26歲了，上了場還是緊張，有人10幾歲就有大將之風。不是每個人都能發揮，心理素質比身體素質重要，但身體素質看得出來，心理素質很難，要在打比賽的過程才會發現，要用數據證明，也需要時間。」

暫代一軍教練的周正雄，原本職務是二軍守備兼跑壘教練，朱盟入隊後，周正雄和其他教練就一起協助他。周正雄說：「朱盟在二軍主要守游擊，他的守備、打擊都不錯，跑壘也是優勢，是球隊未來潛力股。」

周正雄說，不只是他，每位教練都對朱盟關注很多，目前看起來守備能力有目共睹，打擊則還要時間適應。

朱盟。（記者陳志曲攝）

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