韓職》連3場挨轟！王彥程先發5局1責失 三星獅再見3分砲逆轉韓華鷹

王彥程。（資料照，取自韓華鷹X）

〔體育中心／綜合報導〕效力韓職韓華鷹的25歲台灣左投王彥程，今天客場對戰三星獅先發5局失3分，只有1分是責失分，連3場出賽挨轟，退場時無關勝敗，韓華鷹終場以6：7遭三星獅再見三分砲逆轉吞敗。

韓華鷹在前兩局各得1分，王彥程前3局有效壓制三星獅打者，未讓對手越雷池一步，投出1次四壞球保送，僅被金盛閏敲出安打，但在第4局出現亂流，一上來就被崔炯宇敲出右外野陽春砲，本季第5轟出爐，這也是王彥程連續3場挨轟，他之後投出保送，隊友此時守備出現要命失誤，接著全炳祐敲出安打形成滿壘，雖然讓金盛閏擊出投手丘前滾地球，成功在本壘阻殺跑者，但金道憲擊出帶有2分打點的適時安打，幫助三星獅以3：2超前。

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許仁書5局上敲出追平陽春砲，將戰局扳平為3：3平手。王彥程投完5局下投完退場，無關勝敗，總計用球數為98球，被敲5支安打失3分，責失分只有1分，投出2次三振和3次保送，最快球速為148公里，防禦率降至2.37。

韓華鷹在8局上攻下2分，包括金泰延的超前安打，取得6：4領先，不過三星獅洋砲狄亞茲（Lewin Diaz）9局下擊出再見三分砲，助隊以7：6氣走韓華鷹。

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