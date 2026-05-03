路跑》愛女孩「跑出不凡」彰化開跑 用步伐為非洲女孩發聲

賽事推廣大使惟毅（左起）、展逸國際企業股份有限公司董事長張憲銘、彰化縣政府體育發展中心主任粘晉銘、愛女孩關懷協會 劉兆雯理事長共同鳴槍起跑。（大會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕由彰化縣政府及彰化縣議會指導，彰化縣體育會承辦「2026愛女孩跑出不凡 JUST MOVE 為女孩而跑」公益路跑，今上午在彰化縣立體育場舉辦「2026愛女孩跑出不凡 JUST MOVE 為女孩而跑」公益路跑，以實際行動支持非洲女孩的教育、生理健康與乾淨水資源議題，盼透過每一個步伐，將愛與關懷傳遞到千里之外的非洲。

本次活動規劃4公里體驗組，以及挑戰八卦山路線的14公里、28公里挑戰組，其中高強度「魔王坡」路段也成為不少跑者熱議焦點。活動結合運動參與、公益支持與企業社會責任（CSR）概念，希望讓跑者在挑戰自我極限的同時，也能化為支持非洲女孩教育與自立計畫的實際力量。

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今年賽事特別發起「一塊傳愛」祝福行動，邀請每位跑者在完賽後，一起完成一個屬於跑者的公益儀式。除了可以寫祝福小卡之外，也可以投入一元硬幣或自由捐款至捐贈箱，款項將投入非洲當地衛教課程相關計劃。

愛女孩國際關懷協會理事長劉兆雯分享， 2015年首次踏上東非土地前往偏鄉探訪，看見許多女孩因沒有生理用品而無法正常上學，也有孩童因缺乏乾淨水源，只能飲用髒水導致生病，甚至影響生命安全，讓她萌生投入行動的念頭。

劉兆雯表示，最初透過發放物資協助當地居民，但後來發現物資援助無法真正帶來長期改變，因此開始推動更具永續性的布衛生棉計畫，利用當地現有資源，教導女性縫製可重複使用的布衛生棉，並結合生理教育與技能培訓，幫助女性找回身體自主權與自信。

她也分享，一名住在烏干達偏遠村莊的女孩，過去因生理期無法穩定上學，甚至一度打算輟學，但在學會縫製布衛生棉後，不僅持續升學，還將技能分享給家人與鄰居，現在更順利升上高中，「我們相信，只要改變一個女孩，就有機會改變一個家庭，甚至整個社區。」

擔任活動推廣大使的藝人惟毅也親自參與路跑，他表示，自己過去運動多半是為了健康與減重，但這次讓他第一次感受到「原來跑步也可以幫助別人」。

惟毅透露，去年8月結識愛女孩國際關懷協會的夥伴，今年成為活動推廣大使，積極恢復運動習慣，目前已成功減重約10公斤。他笑說，原本以為4公里路程不算困難，沒想到途中接連上坡，讓他直呼「真的很硬。」不過一想到非洲當地婦女每天必須步行5公里取水，甚至頭頂、手提水桶回家，便覺得自己的疲累微不足道。

他也預告，今年9月將跟隨愛女孩團隊前往烏干達，親自走訪服務現場，希望透過實際經歷，把更多真實感受帶給台灣民眾，讓更多人關注相關議題。「其實我們平常生活中做了很多事情，你可能覺得都只是平凡的一步，但其實如果你轉換一個心情，內化成自己的力量，你都可以去幫助到台灣、世界各地不同角落的每一個朋友。」

賽事推廣大使惟毅（左起）、展逸國際企業股份有限公司董事長張憲銘、彰化縣政府體育發展中心主任粘晉銘、愛女孩關懷協會 劉兆雯理事長於起跑點合照。（大會提供）

「一塊傳愛」祝福行動。（大會提供）

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