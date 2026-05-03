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中職》遭葉總嗆「故意的喔？」 富邦巨投有點困惑

2026/05/03 15:19

廖任磊。（資料照，記者陳志曲攝）廖任磊。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將201公分「巨投」廖任磊昨在7局下以151公里火球砸中郭天信膝蓋，當下脫帽致歉，賽後致電給郭天信關心狀況，所幸郭天信並無大礙，今賽前輕度參加練習，比賽中板凳待命。廖任磊強調不是故意的，「我丟完之後看到他趴在地上，有點擔心。」

廖任磊跟郭天信是認識許久的朋友，他致電跟對方解釋那顆球有點「撇到」，「他說他就沒什麼事，可能有點閃來不及，因為他也想攻擊。我就說，『不好意思。』他說，『不用這樣子。』我說，『該做（道歉）還是要做，畢竟是認識的人，有點拍謝。』」

即便廖任磊當下立即脫帽致意，葉總顯然對這一記觸身球有點不開心，轉頭向廖任磊說，「你是故意的喔？」對此，廖任磊當下對葉總的反應小困惑，「畢竟我當下在想，『（丟到人）怎麼辦』，偉哥（陳志偉）也走過來，我也跟前輩說『拍謝』，結果看到葉總的臉氣到⋯因為我專注力還在天信上面，結果葉總問我：『故意的喔？』我就對他說：『你按怎看我故意的？』」

廖任磊直言，當下已經2出局，就剩下1個出局，當然是想抓下打者，怎麼可能要保送對方，「多一個保送多一分，當然是抓出局數優先，最後是我自己做不好，這是我自己要去調整的地方。」

葉總今也強調，投捕手心態應該是反正就配內角球，丟到人就丟到人，「這種心態不算故意吧，只是『故意不小心』、『不小心故意』。」只是廖任磊希望不要這件事牽涉到捕手戴培峰，「因為球是我投的，我也不希望出現觸身球，因為不想造成牛棚的負擔。」

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