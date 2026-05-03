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中職》葉總質疑配內角心態 戴培峰：不知為何會這樣講

2026/05/03 15:51

戴培峰。（記者林正堃攝）戴培峰。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將201公分「巨投」廖任磊昨在7局下以151公里火球砸中郭天信膝蓋，讓龍隊總教練葉君璋有點情緒，今賽前直言，雖然知道富邦投捕廖任磊和戴培峰應該不是故意的，但當下心態應該是反正就配內角球，丟到人就丟到人，「這種心態不算故意吧？」

對此，戴培峰強調必須先跟郭天信說聲抱歉，「我們絕對不是故意的。」隨後也透露，其實第1顆球原本配外角，後來投手搖頭改配內角，「如果照葉總講的，那我大可不必配外角，第一顆球就進去就好了。」

廖任磊希望對郭天信首球配內角，戴培峰直言是合理的情況，「因為前2個打席我們都是外角球被打安打，這個打席後才會想丟內角。」

戴培峰直言，球隊在第7局贏3分，最不希望的情況就是堆壘，「磊哥可能會遇到控球不穩的狀況，我們要預防的一定是保送和觸身球，如果把人送上去，形成一、三壘有人，對球隊來說是很危險的。葉總是當過捕手的人，我不曉得為何會這樣講，不知道用意是什麼。」

即便這一顆內角球引爆風波，富邦投捕今晚不打算被影響，擔任先發七棒捕手的戴培峰表示，「今天該丟的內角球，我們還是要丟，因為我們不是故意要丟到他們嘛。不要說因為昨天他們的想法怎麼樣，改變到我們該丟的球。」

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