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網球》幸運內褲助攻！烏克蘭女將爆冷首奪馬德里紅土金盃

2026/05/03 16:23

科絲秋克首捧馬德里網賽女單冠軍，還與團隊秀出「幸運內褲」。（法新社）科絲秋克首捧馬德里網賽女單冠軍，還與團隊秀出「幸運內褲」。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕科絲秋克（Marta Kostyuk）直落2擊敗19歲的俄國天才少女安德烈耶娃（Mirra Andreeva），笑捧馬德里網賽女單冠軍，不但是職業生涯首座WTA千分等級大賽金盃，也是烏克蘭史上第一人，賽後她除了秀出後手翻，還搞笑透露該歸功於「幸運內褲」的神秘力量加持。

世界排名23的科絲秋克，連爆冷門在西班牙首都魔術盒球場攻頂，成為第2位Top20之外奪冠的大黑馬，賽後23 歲的她笑捧獎盃，與教練團隊以及兩隻愛狗合影，還特地展示一件黑色男性內褲，引來現場球迷笑聲連連，「比賽都提供洗衣服務，但有時候大家的衣服會混在一起，去年我們多收到一條內褲，上面寫著『幸運短褲』。」

科絲秋克透露，波蘭籍女教練扎涅芙絲卡（Sandra Zaniewska）特地把它當作幸運符保存下來，沒想到如今果然奏效，「她特意開車去父親家取回那條短褲，然後再趕來這裡。我們還約定好，如果最後贏了，就穿著這條『幸運短褲』和獎杯一起拍照留念。」

手感發燙的科絲秋克，近來紅土11連勝，在馬德里笑擁職業生涯第3座單打冠軍，也是分量最重的金盃，「說實話，我小時候看這比賽，想起之前所有贏得過冠軍的球星們，從沒想過自己也能做到，這太不可思議了。」

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