MLB》大谷翔平登板日、隔天打擊都低迷 道奇面臨二刀流負荷考驗

大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平將在台灣時間6日先發對戰太空人，挑戰本季第3勝。日媒《產經體育》撰文指出，大谷登板日和隔天的打擊表現都不好，未來如何平衡投打二刀流之間的負荷，將是球團面臨的核心課題之一。

道奇在台灣時間5日起作客休士頓，與太空人進行3連戰，將由山本由伸打頭陣，大谷翔平投第2場，接著是葛拉斯諾（Tyler Glasnow），3人皆是在休息6天的情況下先發登板。值得一提的是，大谷6日先發的比賽將在當地時間晚上7點10分開打，但隔天是下午13點10分的午場比賽，大谷「晚接午」將考驗道奇對於投打二刀流的調度。

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大谷翔平本季在投手丘上的表現亮眼，前場對戰馬林魚時，他挑戰本季首次「中5日」出賽，繳出6局失2分（1自責分）的優質先發，目前防禦率是優異的0.60。根據《OptaSTATS》數據指出，自1913年起正式計算自責分以來，在開季前5場先發同時達成至少6局、被敲5支安打以下、責失分1以下、沒有被敲全壘打，史上只有大谷翔平一人達成，成為大聯盟第一位寫下這項史無前例紀錄的投手。

日媒《產經體育》指出，從上個賽季開始，大谷翔平在先發當天與登板隔日的打擊成績不佳，根據數據統計，大谷自去年以來，在登板日當天64打數敲出13支安打，包括4發全壘打，貢獻12打點，打擊率為0.203，而登板隔日是44打數僅擊出5支安打，打擊率只有0.114，進帳2轟和4打點。

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