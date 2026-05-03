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TPBL》德魯、馬力合拿43分 攻城獅打敗海神4連勝強勢收官

2026/05/03 16:52

攻城獅本季最終戰交手海神。（TPBL提供）攻城獅本季最終戰交手海神。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新竹攻城獅今在主場迎戰高雄海神，德魯、馬力合拿43分，蔡宸綱板凳出發也有17分演出，以102：99擋住海神末節反撲，以4連勝結束例行賽，將在9日開打的季後賽首輪作客福爾摩沙夢想家。

攻城獅週三在主場大勝國王，確定重返季後賽，昨人人有功練，14人上場全員得分，今迎來例行賽最終戰，希望以4連勝的絕佳狀態迎戰季後賽，一哥高國豪輪休。爐主海神則希望在最終戰拿下本季第10勝，不過僅登錄艾德、克力斯兩位外援。

攻城獅首節克服9：14落後，靠德魯與蔡宸綱在外線開火，在第二節開始取得29：20反超，隨後更只讓提傑一位洋將在場上，仍靠板凳群多點開花拉出14：7攻勢擴大領先，打完上半場取得55：42優勢，團隊命中率高達52.6%，三分球命中率也有42.9%，德魯攻下全隊最高13分，馬力10分次之，蔡宸綱9分、6籃板、4助攻，海神前兩節團隊命中率僅33.3%，蘇文儒拿下全場最高15分。

提傑。（TPBL提供）提傑。（TPBL提供）

海神易籃後重整旗鼓，靠施晉堯、廖偉皓在外線放冷箭追分，不過攻城獅穩紮穩打，提傑與蔡宸綱節末輪流得手助隊再度拉開分差，風城軍帶著80：68領先進入末節。

海神還沒放棄比賽，決勝節22：10一波流追到90：90，讓戰局再度回到原點，兩隊你來我往，馬力倒數1分27秒在球隊領先1分時飆進關鍵三分彈，接著德魯2罰俱中，聯手助隊捍衛主場。

德魯11投8中攻下全隊最高24分，馬力19分、12籃板，蔡宸綱本土最佳17分，蕭順議與徐小龍各拿7分，海神6人得分超過雙位數，可惜反撲功虧一簣，蘇文儒全隊最高22分，艾德15分、15籃板，廖偉皓先發9投5中進帳13分。

德魯。（TPBL提供）德魯。（TPBL提供）

艾德。（TPBL提供）艾德。（TPBL提供）

蘇文儒。（TPBL提供）蘇文儒。（TPBL提供）

廖偉皓。（TPBL提供）廖偉皓。（TPBL提供）

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