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全大運電競》亞運國手陳又綱惜敗好友鍍銀 調整心態再出發

2026/05/03 17:14

名古屋亞運國手、世新大學新鮮人陳又綱（左）在全大運獲得銀牌。（運發中心提供）名古屋亞運國手、世新大學新鮮人陳又綱（左）在全大運獲得銀牌。（運發中心提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕115年全國大專校院運動會由中央大學舉辦，睽違8年再度推出電子競技，已獲名古屋亞運門票的世新大學新鮮人陳又綱躬逢其盛，《快打旋風6》賽事首戰就意外落入敗部，雖然過關斬將一步步殺回冠軍戰，最後卻在聽牌情況下遭逆轉，2：3惜敗給政治大學好友高歆彥收到銀牌，賽後苦笑承認成績不如預期。

「比賽中有點太急躁，希望之後可以調整好節奏，打出平常訓練內容。」陳又綱坦言冠軍戰一下子就3：0逼出殊死戰，順利過頭讓他後續打得有些放鬆，結果落入對方反制中，「他是我蠻好的朋友，也掌握到我一些壞習慣，今天自己打得太奔放，沒有做好資源管理，太早把大招用完了。」

「Ugang」陳又綱是台灣近期崛起的電競新星，高中時就在亞洲青年運動會拿下第4名，今年初先稱霸大專智能運動會，隨後又在亞運國手選拔賽擊敗自己教練、杭州亞運銅牌「石油王」林立偉，完成3年前設下夢想，「上屆亞運我也有報名選拔賽，一下子就淘汰了，那時候跟其他選手程度落差很大，這次知道現在在國內都打不錯，就覺得有機會。」

陳又綱在快打旋風裡最常使用的角色是路克（Luke），「因為他是這遊戲一開始最強的人物，雖然後來設定有修改過，最近發現有點不太夠用，但我打起來的熟練度還是比較高。」最近他找到了新歡角色「泰拳帝王」沙加特（Sagat ），正在加緊腳步上手，希望能練就更強的招式等級。

陳又綱本月將前往美國參加全球年度電競盛會Combo Breaker賽事，準備能用2週時間調整到位，以最佳狀態出擊，並在之後一路維持高檔至9月，「希望亞運可以跟2位隊友一起拿下金牌。」

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