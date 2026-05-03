中職》邊牧Nuts來開球 「統一獅邊牧」：這個主題日很有愛

邊牧Nuts來開球，「統一獅邊牧」陳傑憲擔任捕手。（統一獅提供）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一7-ELEVEN與屎蛋唐尼主題日「TONY STAN汪汪萊」佳評如潮，今天賽前邀請高人氣的邊境牧羊犬Nuts陳堅果開球，並由有「統一獅邊牧」之稱的陳傑憲擔任捕手，互動相當有愛。

獅隊在這個主題日歡迎球迷帶著愛犬來看球，賽前還在場外舞台舉行別開生面的Nuts陳堅果見面會，Nuts媽媽表示，成立IG帳號是因為想要為Nuts留下回憶，「當時沒有想到會有那麼多人喜歡牠，不過我很開心可以跟大家聊天和分享生活，如果遇到我們歡迎打招呼。」但Nuts媽媽也說，因為Nuts的個性比較容易害羞，所以打招呼時需要保持一段距離。

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Nuts更擔任開球嘉賓，媽媽說：「從小開始都有在看棒球，收到邀約的時候很興奮，這次接到邀請也是有詢問過Nuts的意願。」為了這次開球，Nuts媽媽更去買棒球玩具，並時常跟Nuts玩丟球遊戲來練習。

「統一獅邊境牧羊犬」陳傑憲則擔任開球捕手，他表示，知道球迷會這樣稱呼自己，「我覺得自己活潑、可愛和精力旺盛的特質和邊境牧羊犬很像」，還說：「這個主題日很有愛，可以讓愛狗的球迷帶著寵物進場同樂，是個很棒的主題日。」

邊牧Nuts來開球，「統一獅邊牧」陳傑憲和牠玩球。（統一獅提供）

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