自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》邊牧Nuts來開球 「統一獅邊牧」：這個主題日很有愛

2026/05/03 17:57

邊牧Nuts來開球，「統一獅邊牧」陳傑憲擔任捕手。（統一獅提供）邊牧Nuts來開球，「統一獅邊牧」陳傑憲擔任捕手。（統一獅提供）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一7-ELEVEN與屎蛋唐尼主題日「TONY STAN汪汪萊」佳評如潮，今天賽前邀請高人氣的邊境牧羊犬Nuts陳堅果開球，並由有「統一獅邊牧」之稱的陳傑憲擔任捕手，互動相當有愛。

獅隊在這個主題日歡迎球迷帶著愛犬來看球，賽前還在場外舞台舉行別開生面的Nuts陳堅果見面會，Nuts媽媽表示，成立IG帳號是因為想要為Nuts留下回憶，「當時沒有想到會有那麼多人喜歡牠，不過我很開心可以跟大家聊天和分享生活，如果遇到我們歡迎打招呼。」但Nuts媽媽也說，因為Nuts的個性比較容易害羞，所以打招呼時需要保持一段距離。

Nuts更擔任開球嘉賓，媽媽說：「從小開始都有在看棒球，收到邀約的時候很興奮，這次接到邀請也是有詢問過Nuts的意願。」為了這次開球，Nuts媽媽更去買棒球玩具，並時常跟Nuts玩丟球遊戲來練習。

「統一獅邊境牧羊犬」陳傑憲則擔任開球捕手，他表示，知道球迷會這樣稱呼自己，「我覺得自己活潑、可愛和精力旺盛的特質和邊境牧羊犬很像」，還說：「這個主題日很有愛，可以讓愛狗的球迷帶著寵物進場同樂，是個很棒的主題日。」

邊牧Nuts來開球，「統一獅邊牧」陳傑憲和牠玩球。（統一獅提供）邊牧Nuts來開球，「統一獅邊牧」陳傑憲和牠玩球。（統一獅提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中