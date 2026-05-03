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中職》曾子祐再見安打！台鋼雄鷹延長賽擊敗中信兄弟

2026/05/03 17:56

台鋼雄鷹曾子祐敲出再見安打結束比賽。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹曾子祐敲出再見安打結束比賽。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台鋼雄鷹大巨蛋主場和中信兄弟系列賽，今天第3戰打進延長賽突破僵局制才分勝負，台鋼曾子祐再見安打，3:2擊敗中信，系列賽2勝1敗。

傷癒復出的德保拉，和台鋼雄鷹洋投後勁，前5局上演投手戰。後勁前5局僅在首局被黃韋盛擊出1安打，德保拉前5局更僅對曾子祐投出1保送，並未被擊出任何安打。

中信兄弟許庭綸6局上被後勁保送，2出局後靠著暴投上二壘，是雙方此役首度有人進佔得點圈。後勁隨後又保送岳政華，台鋼教練團喊暫停，後勁續投，卻又保送黃韋盛。2出局滿壘機會下，許基宏擊出左外野方向安打，帶有2分打點，突破雙方未能得分僵局，兄弟也突破17局未能得分窘境。

許基宏從後勁手中擊出帶有打點安打，也打破後勁對戰中信兄弟跨季連續24局數無失分。不過，6局下台鋼馬上反攻，陳文杰2出局後擊出團隊此役首安，是一支二壘安打，首度進佔得點圈，曾子祐隨後敲安，台鋼追成1:2。連同吳念庭，台鋼連3打席安打。

德保拉相隔333天復出首戰，交出6局失1分優質先發。7局下，兄弟交給陳冠穎接手，首球就砸中郭阜林，隨後因兩度滾地球進佔三壘，陳冠穎保送曾昱磬，造成一三壘有人。台鋼換代打顏郁軒，兄弟也換投為蔡齊哲，顏郁軒最終擊出滾地球出局。

兄弟後援投手錢可倫8局下2出局後，被吳念庭擊出二壘打，吳念庭單場雙安。魔鷹接著又擊出二壘打，台鋼追平。兄弟換投，呂彥青面對郭阜林投出三振。

9局下，呂彥青續投，被曾昱磬敲安，但台鋼後續沒得分，雙方進入延長賽突破僵局制。

10局上，面對台鋼守護神林詩翔，兄弟連換兩代打王政順、陳俊秀都遭三振，第3位代打張仁瑋擊出內野飛球出局。10局下，李振昌登板，陳文杰滾地球出局，二壘跑者代跑林家鋐上三壘，曾子祐再見安打。

中信兄弟先發投手德保拉。（記者陳志曲攝）中信兄弟先發投手德保拉。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹先發投手後勁。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹先發投手後勁。（記者陳志曲攝）

中信兄弟許基宏。（記者陳志曲攝）中信兄弟許基宏。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹吳念庭。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹吳念庭。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹魔鷹。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹魔鷹。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹曾子祐。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹曾子祐。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹曾子祐敲出再見安打結束比賽。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹曾子祐敲出再見安打結束比賽。（記者陳志曲攝）

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