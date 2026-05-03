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全大運體操》北市大體操男團2連霸 蕭佑然自曝打噴嚏抽筋狀態不到最佳

2026/05/03 18:04

北市大奪下競技體操男子成隊金牌，右二為蕭佑然。（記者粘藐云攝）北市大奪下競技體操男子成隊金牌，右二為蕭佑然。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕由亞運國手蕭佑然領銜的台北市立大學男子體操隊，今天在全國大專校院運動會拿下男子競技體操團體金牌，完成2連霸。選手們都利用這次全大運為6月6日登場的名古屋亞運國手決選熱身，教練鄭焜杰認為，主要是團隊人員較多，可以有失誤空間，但下一屆若其他隊伍參賽人員足夠，要連霸的挑戰肯定會更大。

北市大這次由蕭佑然領銜，加上邱柏巽、江禹利、劉彥甫、蕭沛然和林冠儀，最終以總分211.9分奪下金牌，完成2連霸。蕭佑然在地板、鞍馬、吊環、雙槓、單槓、跳馬等6項都上陣，最後繳出70.75分，他自認狀態有點糟糕，主要是之前核心動作練得太多導致抽筋，核心肌肉恢復狀態不到最佳，「最近又剛好過敏，一直打噴嚏打到抽筋，這禮拜比賽前也沒有恢復得很好，自己覺得滿好笑的。」

目前就讀博士班的蕭佑然，今年已是第8度參與全大運，身為隊上老大哥，他自認今天沒有做好該有的榜樣，「失敗太多項了，我應該要能建立安全感跟起到穩定軍心的作用，有點慚愧。」

蕭佑然在上屆杭州亞運幫助台灣男團奪下銅牌，個人在鞍馬獲得第4名無緣獎牌，接下來他要參與6月6日的亞運國手決選登場，他也希望可以順利選上，「希望幫台灣再拿一面鞍馬獎牌回來。」亞運國手決選前，蕭佑然預計會先參與亞錦賽，將在地板、鞍馬、跳馬、吊環登場。

順利完成2連霸，鄭焜杰表示，主要是團隊擁有人數優勢，可以有較多失誤空間，他也指出，明年包含輔大、國體都有更充足的人手，要挑戰連霸確實不這麼容易。

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