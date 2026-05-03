全大運體操》國體大女子成隊3連霸 林宜蓁瞄準名古屋亞運

國體大完成競技體操女子成隊3連霸。（全大運辦公室提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕國立體大女子體操隊，今年力拚全大運競技體操公開女子成隊3連霸，由林宜蓁領軍，和隊友王之媞、孫婕寧、張筠芸、王雅信拿下131分，以0.05分之差擊敗國北教大，完成3連霸。

原本成績公布國立體大以130.8分區居第2，但教練團發現成績有出入，於是向裁判組提出詢問，教練邱意婷說：「可能是裁判在輸入分數的時候沒看清楚，所以劃成重複動作，他D分（難度分）秀出來的跟我們自己算的不同，我們也看過如果哪個分數不算也不會是這個分數，所以詢問裁判老師，剛好拿了0.2分回來。」國體拿回0.2分後驚險以131分、0.05分之差奪金。

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學姐陳千洵畢業後，林宜蓁扛起帶領隊伍的角色，僅管自認已經做好準備，但賽前兩日適應狀況並不理想，她坦言，自己在場地適應特別慢，尤其是跳馬項目，這次也是到今日賽前練習才做出設定的比賽動作，她說：「我不想每次一到比賽就不行，就降難度、做安全牌。我終於沒有放過自己，也有（把動作）做出來。」最終她跳出12.45分，以排名第一進入跳馬個人決賽。

林宜蓁目前在國訓中心訓練，積極備戰6月初的名古屋亞運決選，她在過去選拔常會因為太想要選上，導致身體緊繃發揮失常，這些失利的經驗讓她在面對比賽時會害怕，腦中也不由自主得浮現過去沒做好的畫面。

經過教練和心理師的幫助，林宜蓁在心態上也有所成長，這次提前給自己做心理建設，提醒自己拿出訓練表現就好，不要提前預設結果，「重點是要像訓練一樣表現，就算沒做好，自己內心也會覺得有進步，至少不是負面想法重複失敗。」

林宜蓁在個人全能與4項單項賽事皆有進入個人決賽，雖然還沒拿過全大運個人項目的金牌，但她不將獎牌看太重，更看重自己成績有進步，「這次就是把自己動作和分數提高就好，名次沒有關係。」

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