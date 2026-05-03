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中職》兄弟打擊怎麼了？單週5場安打數大幅刷新最慘紀錄

2026/05/03 18:23

許基宏敲出安打帶有二分打點。（記者陳志曲攝）許基宏敲出安打帶有二分打點。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟今天在延長賽第10局下遭台鋼雄鷹說再見，終場以2：3輸球，本週中信5場僅敲16支安打，寫下中職史上第一次單週5場未滿20安打，大幅刷新聯盟最少紀錄。


過去單週5場最少安打紀錄是2024年味全龍，他們在6月18日至6月23日僅敲24支安打，未料本週中信大幅改寫，5場僅敲16支安打，單週打擊率低到只有1成10。此外，在單週至少有3戰的球隊中，中信單週打擊率1成10也刷新最低紀錄，過去紀錄是2021年味全龍在7月20日至25日的單週3戰打擊率1成14。

★史上單週5場最少安打

2026 兄弟16安（4/29-5/3）
2024 味全 24安（6/18-6/23）
2012 興農 25安（3/20-25）
2019 統一 25安（5/1-5/5 ）
2026 味全 25安（3/31-4/5）

★單週最低打擊率（至少2場）

2005 興農 2場 1成02（8/8-8/11）
2026 兄弟 5場 1成10（4/29-5/3）
2021 味全 3場 1成14（7/20-7/25）
2005 誠泰 2場 1成17（9/2-9/4）
2012 Lamigo 2場 1成20（5/18-5/19）

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