自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》無懼11K的威能帝 統一獅用逆轉勝慶祝江少慶復出

2026/05/03 18:42

江少慶。（記者李惠洲攝）江少慶。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕儘管樂天桃猿威能帝前4局就飆出9K且未被敲安，統一獅在5局上靠著蘇智傑和潘傑楷接連敲安攻下兩分超前，7局下朱迦恩又敲出帶兩分打點的二壘安打將這位樂天王牌打退場，終場就用4：1逆轉勝慶祝江少慶的先發3局失1分復出秀。

江少慶在2024年8月14日於新莊球場對樂天先發，結果僅用29球投1.2局就因右胸大肌拉傷退場，此後展開漫長的復健之路，在去年季後林岱安行使自由球員權利後以補償球員身分，從富邦悍將轉戰統一獅，今天則迎來他在獅隊的首秀。這場等了596天的一軍先發，江少慶的對手跟兩年前在富邦最終戰一樣是樂天，且對方同樣由威能帝先發，宛如上天安排好的劇本。

所幸跟當年傷退不同，這次江少慶以54球完成3局投球任務，僅被敲1支安打失1分，另送出2次保送和4次三振，退場時他接受隊友喝采，臉上也露出笑容。而當年他在2局上面對樂天先發7棒馬傑森時，投出1顆好球後就出現傷情，今天3局上再度面對擔任先發8棒的馬傑森，他用5顆球讓對方擊出右外野飛球，順利完成596天之前的未完對決。

威能帝在此役前4局威風八面，合計飆出9次三振未被敲安打，但到了5局下，獅隊首名打者蘇智傑「破解」成功，率先敲出右外野二壘安打，潘傑楷擊出帶有追平分的右外野安打後，也靠隊友高飛犧牲打跑回超前分，獲選單場MVP。威能帝投6.1局飆11K失4分，吞下本季首敗，上一次單場飆11K仍吞敗的投手，是去年6月12日投8.2局的味全龍徐若熙。

威能帝。（記者李惠洲攝）威能帝。（記者李惠洲攝）

潘傑楷。（記者李惠洲攝）潘傑楷。（記者李惠洲攝）

陳聖平。（記者李惠洲攝）陳聖平。（記者李惠洲攝）

朱迦恩。（記者李惠洲攝）朱迦恩。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中