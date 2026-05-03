中職》無懼11K的威能帝 統一獅用逆轉勝慶祝江少慶復出

江少慶。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕儘管樂天桃猿威能帝前4局就飆出9K且未被敲安，統一獅在5局上靠著蘇智傑和潘傑楷接連敲安攻下兩分超前，7局下朱迦恩又敲出帶兩分打點的二壘安打將這位樂天王牌打退場，終場就用4：1逆轉勝慶祝江少慶的先發3局失1分復出秀。

江少慶在2024年8月14日於新莊球場對樂天先發，結果僅用29球投1.2局就因右胸大肌拉傷退場，此後展開漫長的復健之路，在去年季後林岱安行使自由球員權利後以補償球員身分，從富邦悍將轉戰統一獅，今天則迎來他在獅隊的首秀。這場等了596天的一軍先發，江少慶的對手跟兩年前在富邦最終戰一樣是樂天，且對方同樣由威能帝先發，宛如上天安排好的劇本。

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所幸跟當年傷退不同，這次江少慶以54球完成3局投球任務，僅被敲1支安打失1分，另送出2次保送和4次三振，退場時他接受隊友喝采，臉上也露出笑容。而當年他在2局上面對樂天先發7棒馬傑森時，投出1顆好球後就出現傷情，今天3局上再度面對擔任先發8棒的馬傑森，他用5顆球讓對方擊出右外野飛球，順利完成596天之前的未完對決。

威能帝在此役前4局威風八面，合計飆出9次三振未被敲安打，但到了5局下，獅隊首名打者蘇智傑「破解」成功，率先敲出右外野二壘安打，潘傑楷擊出帶有追平分的右外野安打後，也靠隊友高飛犧牲打跑回超前分，獲選單場MVP。威能帝投6.1局飆11K失4分，吞下本季首敗，上一次單場飆11K仍吞敗的投手，是去年6月12日投8.2局的味全龍徐若熙。

威能帝。（記者李惠洲攝）

潘傑楷。（記者李惠洲攝）

陳聖平。（記者李惠洲攝）

朱迦恩。（記者李惠洲攝）

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