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中職》林詩翔封鎖兄弟代打陣、曾子祐當英雄！洪總笑讚：把握很好

2026/05/03 19:03

台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台鋼雄鷹和中信兄弟今天系列戰最後一場交手，雙方鏖戰到延長賽才分勝負。10局上，台鋼守護神林詩翔封鎖對方連續3位代打，10局下，陳文杰推進跑者後，曾子祐生涯首支再見安打當英雄，台鋼3:2贏球。

10局上，兄弟正好輪到後段棒次，面對台鋼守護神林詩翔，兄弟祭出連續代打搶攻分數，林詩翔面對首位打者王政順投到3壞球，最終卻三振對方，接著再三振陳俊秀、讓張仁瑋擊出內野飛球，完美封鎖對手。

台鋼雄鷹總教練洪一中說：「突破僵局制，先攻本來就難掌握，是不是觸擊？搶一分是不是足夠？當時投手教練一度有考慮是否推詩翔，我說當然要先推，不然什麼時候上？」洪總說，3壞球時還不緊張，但林詩翔不愧是去年救援王，最終仍投出三振。

至於10局下，洪總坦言，一度考慮讓陳文杰代打，但考量李振昌滑球犀利，陳文杰能往右邊打，或許也能推進，「子祐是右打，本來擔心賭這一棒得不了分，有點先賭文杰。最後文杰推進、子祐把握也很好，贏球就開心。」

台鋼洋投後勁6局失2分優質先發，唯一失分在6局上，連續保送後挨了許基宏安打。洪總說，該局後勁有些太過閃躲，無緣無故保送滿壘造成麻煩，否則其他局數都好投，防守也滴水不漏。

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