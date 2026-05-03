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中職》富邦第一指名開轟卻致命失誤！ 痛恨輸味全龍

2026/05/03 19:05

王念好。（記者林正堃攝）王念好。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍朱育賢今單場雙響砲，包含8局下的追平轟，加上富邦第一指名王念好該局的致命傳球失誤，龍隊狂攻3分致勝大局，終場以6：4擊敗富邦悍將，獨居上半季龍頭。

富邦首局就突破伍鐸，池恩齊偷點安打上壘，靠邦力多推進打上二壘，張育成適時安打送回第1分。味全在3局下反擊，張政禹四壞上壘，盜上二壘後，張祐銘擊出追平分安打，扳平戰局。

4局上，孔念恩敲安，李宗賢長打送回超前分，王念好夯出2分砲，連續2場開轟，率領富邦猛攻3分大局。味全先發投手伍鐸投6局被敲8安，失掉4分。

龍隊朱育賢在4局下還以顏色，夯出陽春砲，追至2分差。富邦先發投手鈴木駿輔5局猛飆6K，失掉2分。

龍隊在6局下靠王順和三壘安打和暴投追回1分，8局下朱育賢雙響砲轟張奕，一棒助隊扳平戰局，「朱哥」的雙響也是生涯第23次單場至少2轟，超越張泰山的22次，生涯累積188轟，逼近彭政閔的192轟。

朱育賢追平轟帶動陳子豪安打，王順和選到四壞上壘，林辰勳的滾地球造成王念好的傳球失誤，奉送超前分，郭天信再補上高飛犧牲打，單局狂灌3分，奪下比賽勝利。

王念好。（記者林正堃攝）王念好。（記者林正堃攝）

朱育賢雙響。（記者林正堃攝）朱育賢雙響。（記者林正堃攝）

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