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SBL總冠軍賽》15記三分球轟垮黑鳶 裕隆2連勝聽牌4連霸只差1步

2026/05/03 19:16

林明毅。（籃協提供）林明毅。（籃協提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕裕隆集團今在SBL總冠軍賽G3多點開花，4人得分超過雙位數，包括洋將布蘭登27分、17籃板，以81：68力退凱撒基隆黑鳶，系列賽取得2：1聽牌，挑戰4連霸只差最後一步。

新軍黑鳶成軍首季就闖進總冠軍賽，首戰在胡凱翔21分領軍下開胡，不過衛冕軍裕隆昨靠外援布蘭登40分、26籃板的瘋狂演出扳平戰局，兩隊今續在板橋體育館力拚關鍵第2勝。

布蘭登今上半場拿下12分、9籃板，外加3阻攻，加上藍少甫與東方譯慷在外線開火，幫助裕隆打完前兩節握有42：32雙位數優勢，黑鳶以胡凱翔10分最佳。

易籃後老將吳岱豪加入得分行列，與布蘭登攜手助隊維持領先，裕隆進入第四節前仍有58：49領先，黑鳶末節靠王振原頻頻切入得手縮小差距，但裕隆有林明毅在外圍開火穩住陣腳，終場以13分差搶下勝利。

裕隆今團隊轟進15記三分球，除布蘭登外，本土戰力也有不俗發輝，藍少甫三分球5投4中挹注16分、東方譯慷13分，林明毅進帳10分，黑鳶方面，胡凱翔拿下14分，路易士12分、14籃板。

裕隆洋將布蘭登。（籃協提供）裕隆洋將布蘭登。（籃協提供）

黑鳶洋將路易士。（籃協提供）黑鳶洋將路易士。（籃協提供）

東方譯慷。（籃協提供）東方譯慷。（籃協提供）

藍少甫。（籃協提供）藍少甫。（籃協提供）

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