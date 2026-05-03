中職》強調還不能掉眼淚 江少慶哽咽受訪：「每一顆球，都有很多情緒」

〔記者倪婉君／台南報導〕儘管賽後強調「還不能掉眼淚」，江少慶在暌違596天對樂天桃猿先發3局失1分非責失分後，看得出來強忍情緒且眼眶泛紅，在受訪時也不時停頓下來，他坦言：「每一顆球，都有很多情緒」。在今天比賽過程中，正面和負面情緒都有，但他最後告訴自己「享受比賽」，最終完成任務，也感謝球迷的等待，希望之後繼續為他及正在受傷的球員加油。

江少慶在2024年9月14日於新莊球場對樂天先發，結果僅用29球投1.2局就因右胸大肌拉傷退場，此後展開漫長的復健之路，在去年季後林岱安行使自由球員權利後以補償球員身分，從富邦悍將轉戰統一獅，今天迎來他在獅隊的首秀。這場等了596天的一軍先發，江少慶的對手跟兩年前在富邦最終戰一樣是樂天，且對方同樣由威能帝先發，宛如上天安排好的劇本。

請繼續往下閱讀...

對於今天投出第1球，江少慶表示其實心情還好，畢竟在二軍已經準備許久，「反而是第1局的三振，讓我有點感動，覺得自己的武器還在。第一局最後的那個三振，那個怒吼，是告訴自己，我回到球場了。」

江少慶今天的賽後訪問看得出強忍淚水，但他強調，「還不能掉眼淚，因為球季還在進行」，並表示，「其實大家球迷都很愛我，我都知道，我也想幫助球隊，包含富邦悍將，還有統一獅。」

江少慶。（記者倪婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法