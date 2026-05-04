徐若熙重返日職一軍有望對決林安可 今日賽事預告與轉播

徐若熙、林安可。（資料照合成圖）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有1場轉播，老虎在主場迎戰遊騎兵，由霍頓（Tyler Holton）對決萊特（Jack Leiter），台灣怪力男李灝宇能否先發值得關注，大家千萬不要錯過。

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NBA季後賽有1場轉播，暴龍和騎士首輪戰成3：3平手，今天搶七大戰決一生死，到底會是暴龍一哥巴恩斯（Scottie Barnes）還是騎士雙槍米契爾（Donovan Mitchell）和哈登（James Harden）能率隊晉級呢？精彩狀況令人期待。

效力日職軟銀鷹的25歲台灣右投徐若熙，在歷經前次先發僅投1.2局失7分的震撼教育後，將在今天重返一軍，先發迎戰西武獅，有望對決台灣重砲林安可，熱愛日職的球迷記得鎖定轉播！

MLB

07：15 遊騎兵 VS 老虎 緯來育樂、愛爾達體育2台

NBA季後賽

07：30 暴龍 VS 騎士 緯來體育、愛爾達體育1台

桌團世錦賽

17：00 男團32強 愛爾達體育3台

19：30 女團32強 愛爾達體育3台

日職

17:00 西武 VS 軟銀 DAZN2

17:00 巨人 VS 養樂多 DAZN1

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