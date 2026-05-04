自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

徐若熙重返日職一軍有望對決林安可 今日賽事預告與轉播

2026/05/04 07:02

徐若熙、林安可。（資料照合成圖）徐若熙、林安可。（資料照合成圖）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有1場轉播，老虎在主場迎戰遊騎兵，由霍頓（Tyler Holton）對決萊特（Jack Leiter），台灣怪力男李灝宇能否先發值得關注，大家千萬不要錯過。

NBA季後賽有1場轉播，暴龍和騎士首輪戰成3：3平手，今天搶七大戰決一生死，到底會是暴龍一哥巴恩斯（Scottie Barnes）還是騎士雙槍米契爾（Donovan Mitchell）和哈登（James Harden）能率隊晉級呢？精彩狀況令人期待。

效力日職軟銀鷹的25歲台灣右投徐若熙，在歷經前次先發僅投1.2局失7分的震撼教育後，將在今天重返一軍，先發迎戰西武獅，有望對決台灣重砲林安可，熱愛日職的球迷記得鎖定轉播！

MLB

07：15 遊騎兵 VS 老虎 緯來育樂、愛爾達體育2台

NBA季後賽

07：30 暴龍 VS 騎士 緯來體育、愛爾達體育1台

桌團世錦賽

17：00 男團32強 愛爾達體育3台

19：30 女團32強 愛爾達體育3台

日職

17:00 西武 VS 軟銀 DAZN2

17:00 巨人 VS 養樂多 DAZN1

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中