PLG》陳將双生涯首度大三元 領航猿打敗洋基豪取主場10連勝

陳將双。（領航猿提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕桃園領航猿今在陳將双生涯首度締造大三元領軍之下，以101：90擋住洋基工程反撲，收下主場10連勝，維持不敗金身。

領航猿今「反客為主」，以洋基主場新竹市立體育館作為主場，前兩節靠李家慷4顆三分彈獨攬12分，加上今日陳將双也有10分進帳，打完前兩節握有56：48優勢，領航猿上半場就轟進10顆三分球，外線命中率55.6%，洋基工程以張傑瑋16分最佳，柯麥隆挹注11分。

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洋基易籃後展開反撲，第三節靠柯麥隆獨攬11分，單節打出28：17攻勢，在第四節開始前取得76：73反超，衛冕軍末節找回專注度，以20：9一波流再度要回優勢，終場以11分差捍衛主場。

領航猿在一哥盧峻翔持續休兵之下，本土戰力也有更多發揮空間，李家慷連兩戰手感火燙，今再繳全隊最高23分，陳將双13分、10籃板、13助攻、6抄截全能演出，阿提諾16分、8籃板，洋基工程以柯麥隆26分最佳，本土最高是高偉綸的7分。

聯盟指出，陳將双成為本季第1位完成大三元的非外籍球員，也是繼黃泓瀚、陳又瑋與林書豪後，聯盟史上第4位在例行賽完成大三元的非外籍球員。

李家慷。（領航猿提供）

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