TPBL》阿巴西23分率隊打爆國王 特攻奪第4名挑戰賽先握1勝

阿巴西。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕TPBL新北中信特攻今點點開花，團隊6人得分超過雙位數，阿巴西攻下全隊最高23分，以111：87痛宰國王，確定拿下第4名，將先在5日登場的季後挑戰賽握有1勝。

國王昨靠杰倫在關鍵戰繳出33分大三元，以97：94逆轉雲豹，贏球後與特攻的戰績同為19勝16敗，兩隊都將力拚先在季後挑戰賽握有1勝，因此今晚在新莊體育館的交鋒也形同是3戰2勝制的系列賽首戰，國王本季5度交手只拿下1勝，而且未登錄杰倫，改登錄今晚賽後將進行引退儀式的奧帝。

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特攻開賽多點開花拉出18：6攻勢，阿巴西單節4投4中，包括外線3投3中獨攬11分，但也吞下3次犯規，讓他一度動怒，特攻帶著31：23優勢進入第二節。國王次節進攻再度停滯，被特攻打出15：5一波流擴大分差，國王第二節最後只拿下15分，帶著38：55落後進入下半場。

特攻上半場團隊命中率50%，外線命中率也有41.2%，阿巴西拿下全場最高14分，馬可11分，飛克進帳10分，國王前兩節團隊命中率僅35.9%，全隊只有飛米得分超過雙位數，拿下12分。

特攻易籃再戰延續火力，17：9一波流將領先擴大至25分，雖然馬可第三節尾聲就犯滿畢業，但在最多領先達30分之下，讓比賽提前失去懸念，成功拿下第4名。

阿巴西今出賽34分鐘14投9中包括外線8投5中，進帳全隊最高23分、另有6籃板、5助攻，飛克19分、9籃板，內馬16分、8籃板，馬可挹注15分，林韋翰11分、8助攻，簡廷兆進帳10分。

背靠背出賽的國王火力欠佳，今團隊命中率僅35.8%，飛米攻下全隊最高27分，沃許本17分、13籃板，熊祥泰本土最佳14分，李愷諺8分、林書緯9投1中只拿下2分。

飛克。（記者陳逸寬攝）

飛米。（記者陳逸寬攝）

沃許本。（記者陳逸寬攝）

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