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全大運柔道》奧運名將教學相長 楊勇緯再當教練率台體大出擊

2026/05/03 20:19

楊勇緯藉由與學生互動，教學相長下，持續尋求個人突破。（全大運辦公室提供）楊勇緯藉由與學生互動，教學相長下，持續尋求個人突破。（全大運辦公室提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「柔道男神」楊勇緯連續3年擔綱台灣體大柔道隊教練，在115年中央全大運柔道賽場指導，藉由與學生互動教學相長，持續尋求個人突破，調整心態備戰今年9月名古屋亞運。

「確實慢慢比較熟悉，整個比賽狀態跟模式，選手身分跟教練身分是可以切換。」楊勇緯覺得邁入第三年執教，從選手身上學到更多。他指出技術與心理層面，透過換位思考，理解選手的模式，「每個人目標可能不一樣，那我就去想他們的角色會怎麼去思考、看待事情的方式，然後我也會學習跟調適。」楊勇緯在場邊指導席，耐心提醒選手細節，比賽結束後也把握時間，叮嚀與討論剛才賽事內容，並實際動作回饋。

「選手在比賽過程中，有時會忘記滿多事情，平時訓練上可能有做到，但比賽時可能難免。我覺得每個人都一樣，在比賽時相對比較直覺跟固執一點，那這是教練的角色，需要在關鍵時刻，去提醒他們該做的事情。」楊勇緯認為面臨比賽張力下，選手偶爾會發生與練習不同的狀態，「要讓選手回到自己本身，那才是最重要一刻。」

日前楊勇緯贏得亞錦賽銀牌，連三年亞錦賽摘銀，也為本季首開佳績，他覺得目前狀態維持不錯，持續朝既定的方向與目標前進。「盡可能在每次比賽都能夠看到自己的缺點，然後看到進步跟改變的地方。」楊勇緯表示經由每一次比賽檢視自我水準，盡可能去做好每一次比賽，「這對我來說是比較重要的課題。」

接下來楊勇緯馬不停蹄再出發，即將征戰哈薩克大滿貫賽事，與六月蒙古烏蘭巴托大滿貫賽，再來前往日本移地訓練，積極備戰亞運，期許再創佳績。

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