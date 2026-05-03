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全大運田徑》吳彥翰破大會紀錄摘金 樂見對手黃正琦找回狀態

2026/05/03 20:35

高雄師大吳彥翰與屏東大學黃正琦兩人都打破大會紀錄。（全大運提供）高雄師大吳彥翰與屏東大學黃正琦兩人都打破大會紀錄。（全大運提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄師大吳彥翰與屏東大學黃正琦、兩人在115年中央全大運田徑賽事首日挑戰台灣撐竿跳全國紀錄5公尺51，中央大學田徑場全場觀眾屏氣凝神，為兩位同學打氣加油。可惜最終失利收場，但他們都以5公尺35成績超越田徑公開男生組撐竿跳高的大會紀錄（113年台灣體大林琮憲的5公尺33），吳彥翰以失敗次數較少贏得個人首面全大運金牌，黃正琦居次，銅牌是台灣體大劉虔麟。

「順利拿到金牌真的很開心，也達到賽前的小目標，破大會紀錄，而且是跟隊友黃正琦一起越過這高度，真的很開心。只剩挑戰5公尺51時，今天的風對撐竿跳選手來講滿困難的，有點被風影響到，有點可惜，但我們會慢慢克服，越過這高度，讓這高度變得簡單，一起前進亞運。」吳彥翰透露看見平時訓練隊友黃正琦，飛過5公尺35時，那種喜悅比自己跳過還高。

吳彥翰表示，黃正琦於2022年寫下當年全國紀錄5公尺35後，陷入好一陣子低潮，直到這場終於調整回來，所以能夠攜手突破大會紀錄，賽後他樂到擁抱並微微抬起隊友。

「這中間過程，滿多挫折，但這一路上沒有想說要放棄，因為這是我本來的初衷，而且大家都很願意幫助我，我們是很棒的團隊。」黃正琦非常感激屏東長治國中葉健銘教練的團隊，選手彼此良性競爭，持續成長進步。

黃正琦認為撐竿跳運動非常需要團隊支持，「各層級選手一起訓練，不斷把成績往上推。」他覺得像三月南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽，吳彥翰跳出5公尺50全國紀錄，並取得名古屋亞運參賽資格，就是種正面影響，台灣撐竿跳水準越來越進步。

兩人在挑戰全國紀錄過程中，不斷相互鼓勵與協助，吳彥翰認為平常訓練累積默契，彼此感情非常融洽，士氣才會高昂。

吳彥翰表示，「就是因為這樣子，即使比較累的課表，大家都一起撐下去，所以面對比賽時，我們就是一起加油鼓勵，這樣的合作模式跟團隊，對我們團隊中每一個人幫助非常非常大。」

21歲的吳彥翰，作為現任全國紀錄保持者，再次挑戰這道門檻，不過上回日月潭高度晉升為5公尺60，這次是5公尺51，他覺得很有機會，但心態依舊沒有調整好，「面對5公尺51這高度時，即使我賽前一天，寫筆記冥想沉思，預想可能遇到的狀況，但這場後面風真的有點大，將來要把自己建設好，才會知道怎麼去調整，透過與自己對話，相信自己一定可以做到，然後去提高成功機率。」

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