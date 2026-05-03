全大運田徑》續為名古屋亞運門票努力 陳玟溥想跟上楊俊瀚腳步

陳玟溥。（全大運提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕預賽結束後，台南大學陳玟溥坐在場邊搖頭苦笑，看著遠方隨著風勢不斷改變方向的旗幟，得知最終成績為順風（+1.0m/s）的10秒33。他坦言盡人事聽天命，還有準決賽與決賽兩趟，保持身心平衡，不管逆風、順風，就是專注跑出最好的自己。

「天氣就很吃運氣，明天還有兩趟，希望不要下雨，（風）不要再亂吹了。因為剛剛預備起跑時，一直吹大逆風，吹在臉上，結果出來是順風，就覺得很奇怪。加上這趟上來時，身體有一點點小狀況，沒有到很嚴重，但就是有點擔心發力後會不舒服。」陳玟溥在115年中央全大運田徑公開男生組100公尺預賽，跑出10秒33，但目前天氣預報，從明天4日起北部要開始變天，屆時中央大學田徑場很可能變冷下大雨。

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27歲陳玟溥為國內短跑名將，去年雲林全運會衝出9秒95超風速的成績，成為台灣100公尺跑到9秒大關的第一人，今年初亞洲室內田徑錦標賽60公尺跑出破全國的6秒60摘下銀牌。但本季目前賽事，100公尺總碰上超風速的困擾，又或者天候不佳，以及賽事過於密集，影響個人表現，所以至今他尚未取得名古屋亞運門票。

「一直密集比賽，對自己身體負擔感覺有點大，也沒有跑好課表，造成有點慌亂，但至少60公尺的比賽已經沒了，可以放心好好拚自己的100公尺，也慢慢調整主要課表。」陳玟溥指出，髂腰肌有些許不適，但目前傷勢在掌握中，盡量不要讓它變得更嚴重。

陳玟溥表示，距離亞運不論達標還是賽事都有一段時間，心態不要急，「這幾場比賽除了達標以外，當然還是要保持健康，就算運氣不好沒達標，如果又受傷，那這樣好像就兩敗俱傷了。」

陳玟溥覺得現在個人狀況，心理層面比較需要調適與平復，「像之前剛結束的新加坡公開賽，感覺就不如預期，預賽結束後自己心態有點崩掉，怎麼到現在還跑這樣，還卡在這裡，決賽最後跑出平PB（10秒26），就小安慰自己，但還是希望趕緊突破。」

日前楊俊瀚在美國衝出平全國紀錄10秒11，搶先達標名古屋亞運，陳玟溥認為，楊俊瀚就是台灣最強的領頭羊，「當然學長達標，自己也會很想趕快跟上他的腳步，但就是不要急，畢竟我前陣子有一點心態不太好，現在有時候練一練會覺得好像沒什麼目標，心理上需要去平復一下。」

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