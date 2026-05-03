中職》台鋼雄鷹愛心連發 安芝儇帶傷演唱（圖輯）

〔記者陳志曲／台北報導〕台鋼雄鷹連續三天在臺北大巨蛋推出「心動時刻」主題週，除了邀請韓團表演，Wing Stars也準備了精彩的賽前與賽後演出，韓援安芝儇因為受傷將舞蹈演出改為演唱歌曲。球員也穿上主題球衣，這件球衣也有符合主題週的小巧思，球衣的第二個扣子使用了愛心形狀，球員在賽場上也是愛心連發，讓整個主題週充滿粉紅泡泡。

Wing Stars韓援安芝儇帶傷演出。（記者陳志曲攝）

Wing Stars韓援安芝儇帶傷演出。（記者陳志曲攝）

Wing Stars韓援安芝儇帶傷演出。（記者陳志曲攝）

Wing Stars韓援安芝儇帶傷演出。（記者陳志曲攝）

Wing Stars韓援安芝儇帶傷演出。（記者陳志曲攝）

Wing Stars賽後演出。（記者陳志曲攝）

Wing Stars賽後演出。（記者陳志曲攝）

Wing Stars賽後演出。（記者陳志曲攝）

Wing Stars賽後演出。（記者陳志曲攝）

Wing Stars賽後演出。（記者陳志曲攝）

Wing Stars賽後演出。（記者陳志曲攝）

Wing Stars賽後演出。（記者陳志曲攝）

Wing Stars賽後演出。（記者陳志曲攝）

Wing Stars賽後演出。（記者陳志曲攝）

Wing Stars賽後演出。（記者陳志曲攝）

Wing Stars韓援Mingo穿上天使翅膀表演服。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹吳念庭比出大愛心。（記者陳志曲攝）

球衣也有符合主題週的小巧思，第二個扣子使用了愛心形狀。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹後勁發送手指愛心。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹郭阜林放送手指愛心。（記者陳志曲攝）

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