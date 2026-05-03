優霸盃》隊史第3冠！陳雨菲爆冷輸球 安洗瑩率南韓粉碎中國衛冕美夢

安洗瑩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕優霸盃世界羽球女子團體錦標賽今進行決賽，南韓在第1、3點女單靠安洗瑩和金佳恩取勝，白荷娜/金慧貞搶下女雙第4點，南韓女團終場以3：1擊敗中國，粉碎對手的2連霸美夢，勇奪隊史第3座優霸盃冠軍。

世界球后安洗瑩在女單首點以21：10、21：13輕取女單第二、中國一姐王祉怡，幫助南韓女團先馳得點，也將對戰成績擴大至20勝5敗。中國在第2點靠著世界女雙第一組合劉聖書/譚寧以21：15、21：12力退鄭娜銀/李紹希扳平戰局。

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中國在第3點推出世界排名第4、東京奧運女單金牌得主陳雨菲，對戰世界排名第17的金佳恩，賽前對戰僅拿下1勝的金佳恩在首局陷入苦戰，但她展現驚人韌性，在8：15連追到只差2分，之後更連得7分，以21：19逆傳贏得首局，兩人在第2局展開激烈纏鬥，金佳恩在最後打出一波6：0的攻勢，終場以21：15爆冷擊敗陳雨菲，搶下關鍵勝利，生涯對戰成績為2勝8敗。

取得2：1聽牌優勢的南韓隊，第4點女雙派出白荷娜/金慧貞大戰世界第4的中國組合賈一凡/張殊賢，雙方靠意志力鏖戰1小時25分鐘，白荷娜/金慧貞以16：21、21：10、21：13逆轉獲勝，這也是南韓女團自2022年擊敗中國後再度捧冠，進帳隊史第3座優霸盃金盃。

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