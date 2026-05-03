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PLG》領航猿真會養！陳將双生涯首度大三元締3項紀錄

2026/05/03 21:12

陳將双。（PLG提供）陳將双。（PLG提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕桃園領航猿後衛陳將双今迎來紀錄夜，成為PLG史上最年輕完成大三元的球員，率隊以101：90力退洋基工程，他賽後將表現歸功隊友。

本季加盟領航猿的陳將双今首度擔任先發，出賽42分鐘，繳出13分10籃板13助攻6抄截的成績，拿下生涯首度大三元，除成為本季第1位完成大三元的非外籍球員，也是繼黃泓瀚、陳又瑋與林書豪後，聯盟史上第4位在例行賽完成大三元的非外籍球員，更以23歲6個月又6天，成為PLG史上最年輕完成大三元的球員。

陳將双賽後先是笑說：「撇開今天的成績，更感謝家慷在關鍵時刻挺身而出，帶領我們逆轉比分。」他將此役的表現歸功於隊友，「是因為團隊專注在防守、卡位，才能夠讓我能衝搶籃板，因此剛好有機會完成這樣的數據，更感謝教練給我上場時間。」

李家慷今繳出23分，連續2場比賽攻下全隊最高，他說，「不太想講自己的表現，恭喜將双完成生涯首次大三元。」他提到，團隊開賽展現出韌性，中間防守卻一度鬆懈遭到逆轉，在第4節球隊重新找回強度才能夠逆轉勝。

談到自己投入許多時間自主訓練，李家慷說：「東超、BCL、及PLG的比賽都有不同的課題要完成，也讓我感受到更多的競爭力，因此投入更多時間在自主訓練。」

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