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TPBL》退役儀式林書豪等球星錄影片祝福 奧帝透露與K湯的緣分

2026/05/03 21:37

奧帝引退，與新北國王隊友合影留念。（記者陳逸寬攝）奧帝引退，與新北國王隊友合影留念。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北國王今在例行賽最終戰為37歲的美籍前鋒奧帝（Austin Daye）舉辦引退儀式，這位兩屆冠軍成員感性表示，很開心能在國王結束生涯。

37歲的美籍前鋒奧帝身高207公分，2009年在NBA選秀首輪第15順位活塞指名，6年NBA生涯曾效力過活塞、灰熊、暴龍、馬刺與老鷹，其中2014年隨馬刺隊奪冠。

奧帝2015年起離開NBA體系往海外發展，打過義大利、巴林、土耳其與以色列聯賽，2022年加盟新北國王，在PLG的兩個球季共出賽20場，平均攻下15分、8.5籃板、2.3助攻，外線命中率43.3%。

奧帝上季在TPBL首季出賽15場，平均貢獻14.5分、6.9籃板、2.7助攻，三分球命中率44.3%，本季上場18戰，平均13.1分、6.3籃板、2.5助攻，三分球命中率33.3%。

奧帝今出席記者會時表示，退役是職業球員都不太想面對的日子，「但這一天終究還是來了。」他回顧自己的職業生涯，表示待過很多不同的球隊，也很開心能在國王隊卸下戰袍。

對於高掛球鞋後的規劃，奧帝說，希望多花時間陪伴家人，「我會享受與家人相處的時光、打打高爾夫球，當然，我也會看很多籃球比賽，希望明年可以再回來台灣看到國王打進冠軍賽。」

今天引退儀式包括林書豪、曼尼高以及NBA獨行俠球星湯普森（Klay Thompson）等人都錄製影片祝福，奧帝也透露與湯普森的緣分，他表示，兩家人認識許久，「我們的父親以前都是籃球員，母親也是好朋友，我跟他大哥Michael很熟，他的弟弟Trayce則是職業棒球員，我很開心能和他們有這麼好的交情。」

奧帝家人出席引退儀式。（記者陳逸寬攝）奧帝家人出席引退儀式。（記者陳逸寬攝）

奧帝引退。（記者陳逸寬攝）奧帝引退。（記者陳逸寬攝）

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