全大運游泳》李姵萱連破大會摘金 成大新鮮人力拚亞運門票

李姵萱。（全大運辦公室提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕成功大學大一新鮮人李姵萱，先在115年中央全大運游泳公開組女子50公尺仰式預賽以29秒22破大會，決賽再游出個人最佳28秒88改寫大會新猷，相當接近今年9月名古屋亞運參賽標準28秒72。

李姵萱賽前目標設定直接達標亞運，甚至想挑戰四月張雅佳全中運締造的28秒50新全國紀錄，可惜後段節奏有些亂掉，最終些微差距尚未達標，「最近是這兩年來狀況算順的時候，也比較有速度感，前陣子不管心理還是游起來就是卡卡的。」李姵萱曾是15至17歲50仰全國紀錄保持人，她透露破全國紀錄當下沒有感覺，但後續會有種無形壓力，讓她一直想要去突破，導致賽前過度在意，反而沒能游出好成績，一場場失利累積下來，也開始懷疑自己無法更上層樓。

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獲得全國紀錄保持人頭銜後，李姵萱遭遇一段低潮，現在回頭看，更了解不需要把一次佳績當作每次都要做到，她今天賽前就催眠自己，不要去想說會不會游不好，先把該做的做好。「告訴自己我可以，不要想不緊張，而是要想可以做到。」李姵萱在國訓中心心理師協助下，學會正向思考，現在當意識到負面想法，會立刻提醒自己轉換成正向，儘管還需要更多時間調整，至少找到排解壓力的方法，後續她在全大運還有100公尺仰式和50公尺自由式等賽程，希望能完成達標亞運的目標。

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